Saúde bucal: Labodental dá dicas de cuidados essenciais para os dentes

Cuidar bem dos dentes é muito importante para a saúde, já que esse hábito atua na prevenção de doenças como gengivite, tártaro e cárie. Visto isso, é necessário consultar regularmente um dentista e realizar a higiene bucal diariamente. Na Labodental é possível encontrar diversos equipamentos odontológicos com excelente durabilidade e qualidade.

O cirurgião-dentista, Gabriel Valin, destaca que é preciso realizar sempre a escovação correta dos dentes para evitar o aparecimento de problemas bucais.

“A escovação irregular ou mesmo a sua ausência pode desencadear uma série de doenças, entre elas, a cárie. Além da cárie, a inflamação dos tecidos gengivais (gengivite) está muitas vezes associada à escovação irregular ou ausente. Essa inflamação vem acompanhada de sangramento durante a escovação”, explica Gabriel Valin, que também é especialista em dentística.

Sintomas

Quando não há uma rotina de cuidados com os dentes, alguns sintomas começam a aparecer, os principais são: sangramento durante a escovação, mau hálito constante, sensibilidade na gengiva ou nos dentes, e lesões ou manchas na superfície gengival ou nos dentes.

Gabriel Valin é cirurgião-dentista e destaca os sintomas das principais doenças bucais (Arquivo pessoal)

“O indicado é fazer consultas regulares com o dentista de seis em seis meses, porém se estiver sentindo algum dos sintomas, é necessário procurar atendimento imediatamente”, acrescenta o cirurgião-dentista.

A seguir, confira como cuidar bem dos dentes:

- Faça sempre a escovação dos dentes após as refeições;

- Use sempre o fio dental, pois ele ajuda prevenir a gengivite, por exemplo;

- Use enxaguante bucal sem álcool periodicamente;

- Utilize escovas de dentes macias com cabeças e cabos ergonômicos.

Escova de dente ideal

Na hora de escolher a escova de dente, opte sempre pelo tipo com cerdas macias ou ultra macias. É importante destacar que a técnica de experimentação é sempre válida, por isso recomenda-se realizar a compra e verificar se a escova é realmente adequada.

De acordo com Gabriel Valin, escovar os dentes com força não ajuda a remover mais placa bacteriana. O que auxilia na remoção é usar a escova adequada e a técnica correta. “Não compre escovas com cerdas de cores escuras ou com tecnologia com carvão ativado, pois esse produto é abrasivo e pode causar danos estruturais aos dentes”, pontua o especialista.

Escovação correta

No momento da escovação, faça movimentos suaves e curtos, dando bastante atenção para a margem gengival. Faça a limpeza de cada área da boca desta maneira:

- Escove as superfícies voltadas para a bochecha dos dentes superiores e depois dos inferiores;

- Escove as superfícies internas dos dentes superiores e, em seguida, dos inferiores;

- Escove as superfícies de mastigação.

- Por fim, escove também a língua, local onde muitas bactérias ficam alojadas.

