Salinópolis recebe primeiro prédio de luxo à beira-mar

Seja em alta temporada, feriados prolongados ou em um simples final de semana, Salinópolis é um dos destinos mais procurados por quem quer aproveitar dias de sol e curtição com a família ou amigos. Salinópolis, conhecida por suas praias deslumbrantes, dará as boas-vindas ao primeiro prédio de luxo à beira-mar na região, o Fort Litoranium.

O Fort Litoranium é um lançamento da Estrutura Engenharia, desenvolvido para acrescentar ainda mais no mercado imobiliário da cidade. Com um estilo “sky view”, o empreendimento fica localizado a apenas 200 metros da Praia do Atalaia, e oferecerá uma vista privilegiada de uma das principais praias da localidade.

O projeto do Fort Litoranium promete elevar o padrão de vida à beira-mar em Salinópolis. Além disso, o empreendimento deve atrair grandes investimentos e turistas para a cidade, colocando Salinas na vitrine imobiliária mais cobiçada da Costa Norte Brasileira.

Lançamento

O evento de lançamento do Fort Litoranium será realizado na próxima quinta-feira (22), às 19h, na Estação das Docas. Na ocasião, os clientes terão acesso à maquete do empreendimento, que possui cerca de quatro metros. Além disso, a Estrutura Engenharia terá um atendimento individual para cada cliente que desejar conhecer o projeto a partir da utilização de óculos de realidade virtual para total dimensão do empreendimento.

“Este é um passo importante para o futuro imobiliário de Salinópolis, o município com o maior índice de valorização imobiliária da Região Norte”, destaca James Pyles, CEO da Estrutura Engenharia.

Além de oferecer uma vista privilegiada para a Praia do Atalaia, o Fort Litoranium se destaca pela estrutura diferenciada (Reprodução/Estrutura Engenharia)

O Empreendimento foi aprovado por todos os órgãos competentes e já possui todas as licenças ambientais e Alvará de Construção Aprovados. Além de possuir, também, o registro no cartório de Imóveis de Salinas da Incorporação Imobiliária do Fort Litoranium.

"Foram dois anos e onze meses de um trabalho árduo. Uma jornada em que tivemos que aprovar várias licenças, alvarás e apresentar várias documentações para que o projeto estivesse 100% dentro da legalidade", comentou o CEO da Estrutura Engenharia.

Estrutura diferenciada

Além de oferecer uma vista privilegiada para a Praia do Atalaia, o Fort Litoranium se destaca pela estrutura diferenciada. O empreendimento contará com uma das mais belas, modernas e bem equipadas academias de Salinas, com equipamentos ultramodernos e quase 200m² de espaço training. Tudo isso para garantir a melhor experiência de exclusividade, bem-estar e saúde a seus moradores.

A Academia “Life View", localizada no 5° pavimento da torre, também terá Espaço Cross, e a melhor vista para o mar de Salinas. E esse é apenas um dos mais de 2.500m² de espaços sociais e de lazer do Fort Litoranium.