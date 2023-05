Saiba quais são os sintomas e o melhor tratamento para doenças reumáticas

Popularmente conhecidas como reumatismo, as doenças reumáticas tratam-se de um conjunto de diferentes problemas que acometem o aparelho locomotor como articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos, podendo também comprometer outras regiões e funções do corpo, entre elas, rins, coração, pulmões e pele.

Existe uma grande variedade de doenças reumáticas, porém as mais comuns são: osteoartrite, gota, tendinite, febre reumática, artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico. Segundo Marina de Azevedo Martins, reumatologista do Hospital Adventista de Belém, geralmente as doenças reumáticas afetam mais o público feminino.

“As causas ainda não são totalmente esclarecidas, mas fatores genéticos e ambientais apresentam influência sobre o desenvolvimento”, destaca a médica.

A seguir, confira os principais sintomas das doenças reumáticas:

- Dor;

- Inchaço;

- Calor nas articulações;

- Rigidez matinal;

- Fadiga e cansaço;

- Febre sem causa aparente;

- Fraqueza muscular, ou seja, dificuldade para sentar, andar e pentear os cabelos;

- Lesão na pele como vermelhidão nas bochechas e manchas.

De acordo com a reumatologista, o diagnóstico das doenças reumáticas ocorre pela junção do quadro clínico aos resultados de exames laboratoriais e de imagem. Além disso, o tratamento requer muitos cuidados por parte do paciente.

“O tratamento consiste em farmacológico (com medicamentos direcionados para cada doença apresentada) e não farmacológico como fisioterapia e exercícios”, ressalta Marina de Azevedo.

Para melhorar o quadro de doença reumática e até mesmo prevenir o surgimento desse problema, é necessário manter os seguintes hábitos no dia a dia:

- Praticar atividade física regularmente;

- Utilizar calçados adequados;

- Evitar esforços excessivos e sobrecarga de qualquer articulação;

- Evitar o tabagismo e excesso de bebida alcoólica;

- Manter os níveis adequados de vitamina D;

- Ter uma alimentação saudável, principalmente com alimentos ricos em cálcio.

