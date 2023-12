Saiba quais são os melhores sites de apostas no Brasil

Existem muitos sites de apostas que estão disponíveis no Brasil. A pesquisa pelo melhor site não é uma tarefa fácil, já que exige muito tempo para encontrar a plataforma ideal deste segmento. Por isso, apresentamos um artigo completo com diversas casas de palpites esportivos para ajudar na seleção de qual empresa pode ser escolhida para se cadastrar, ganhar bônus de boas-vindas e dar palpites em diversos esportes.

Sites de apostas por bônus de boas-vindas

KTO - Aposta grátis de até R$ 200

Parimatch - 100% até R$ 500

BetBoom - 100% até R$ 2.580

Bet365 - Visite o site

iBet - 100% até R$ 500

20bet - 100% até R$ 600

Megapari - 100% até R$ 1.100

FEZbet - 100% até R$ 700

Betway - 100% até R$ 50

Leon - 100% até R$ 6.000

Escolha o melhor site de apostas

Encontrar os melhores sites de apostas é desafiador para quem quer apostar em esportes em um site confiável e com bons diferenciais. Para chegar a conclusão de que esses são os melhores sites de apostas esportivas, foram utilizados vários critérios - os quais serão explicados ao longo deste artigo. Por agora, o nosso objetivo é apresentarmos opções que, em nossa opinião, são as ideais para quem quer apostar em esportes.

bet365 - Melhores odds para apostas esportivas

- Aumento de Aposta com odds aumentadas

- Muitas promoções para apostas esportivas

O site da bet365 foi lançado em 2000, mas foi em 2001 que a plataforma adquiriu suas principais licenças para operar no mercado esportivo. Atualmente, essa empresa é considerada referência no mundo das apostas esportivas devido a sua qualidade e confiabilidade.

Métodos de pagamentos

A bet365 aceita depósitos baixos e permite que seus apostadores utilizem Pix para depositar. O valor máximo para fazer um aporte nesse site varia dependendo do método escolhido. No caso das retiradas, você pode sacar valores bem flexíveis também.

Sendo que, para brasileiros, o Pix e a transferência bancária aparecem como opções para sacar. Não há taxas para depósitos e saques. No caso das retiradas, elas podem levar até 5 dias úteis para serem processadas.

Aplicativo de apostas

A bet365 tem app. O aplicativo desse site de apostas pode ser baixado em dispositivos Android. Quem tem iOS pode utilizar a versão via navegador sem fazer nenhum download. Além de ter o app de apostas, você também pode baixar outros aplicativos que esse site tem, como cassino, jogos, e muito mais.

O aplicativo da bet365 não é pesado y precisa apenas de espaço de armazenamento, bem como internet para funcionar. Para baixá-lo, basta acessar a página principal e depois rolar ela até o final clicando na opção de download.

Atendimento ao cliente

O suporte da bet365 atende via e-mail ou chat ao vivo. No caso do e-mail, o endereço indicado para o apoio em português é o support-por@customerservice365.com. Já o chat pode ser acessado clicando na opção de fale conosco no rodapé do site e depois abrindo o chamado.

A bet365 ainda tem uma seção de perguntas frequentes com várias respostas para os principais questionamentos dos seus apostadores. Você pode acessá-la clicando em “FAQ bet365” no rodapé da página inicial.

KTO - Seção com mercados diferenciados

- KTOdds com mercados especiais.

- Bônus de aposta grátis no valor de até R$ 200.

A KTO é uma casa de apostas confiável e com presença não só no Brasil, como também no Chile, Canadá, Peru, entre outras nações. É dentro desse site que você encontra vários diferenciais e a possibilidade de participar de promoções muito interessantes.

Métodos de pagamentos

Clientes da KTO podem depositar entre R$ 20 e R$ 30.000, sendo que o Pix é uma das opções para depósitos nesse site de apostas. As retiradas, por outro lado, deverão ser efetuadas para valores entre R$ 30 e R$ 25.000.

O prazo de compensação para depósitos é imediato para quase todos os métodos de pagamentos que a KTO oferece. A única opção que deixa a desejar é o boleto bancário, o qual podé levar até 2 dias úteis para ser liquidado em conta.

Aplicativo de apostas

A KTO não tem um aplicativo de apostas esportivas ou jogos online. A sua única opção é a um site otimizado para o navegador do dispositivo móvel. Apesar de não ter app, o seu site pelo browser do celular é excelente.

Com rápida navegabilidade e extremamente responsivo, o site móvel da KTO oferece os mesmos recursos que você tem disponível pelo computador. Isso inclui também os bônus de boas-vindas e outras promoções.

Atendimento ao cliente

O suporte da KTO está disponível todos os dias da semana das 10h às 00h, no horário de Brasília. Os agentes atendem em português e ajudam de verdade a resolver os problemas de seus clientes. Além dessa opção, é possível também abrir um chamado via e-mail.

O endereço de e-mail do suporte da KTO é o suporte@kto.com. Por fim, caso queira encontrar a resposta por si mesmo, então a melhor opção é a seção de perguntas frequentes, onde há vários esclarecimentos sobre os mais variados temas relacionados a esse site.

Leon - Maior bônus de boas-vindas

- Bônus de boas-vindas até R$ 6.000.

- Bônus móvel

A Leon é considerada como o melhor site de apostas por todos os diferenciais que oferece. A vantagem para novos clientes já começa com o bônus de boas-vindas de até R$ 6.000. Além disso, existe uma seção com margem 0%, o que significa que, nesse caso, as odds estão muito mais valorizadas do que o normal.

Métodos de pagamentos

A variedade de métodos de depósito na Leon é bem diversificada. Além de métodos populares no Brasil, como Pix e PicPay, os apostadores brasileiros ainda podem utilizar criptomoedas como Bitcoin e Litecoin para depositar e apostar.

O depósito mínimo na Leon é de R$ 40, sendo possível depositar até R$ 50.000 com opções tradicionais como AstroPay, por exemplo. Já as criptomoedas contam com valores ainda mais elevados, podendo chegar a até R$ 25 milhões em apenas um depósito.

Aplicativo de apostas

Baixar o aplicativo da Leon é uma das melhores opções para quem quer apostar pelo celular e ainda ganhar giros grátis no casino online. Afinal, o download do app permite que você usufrua de 50 rodadas gratuitas em Book of Dead - uma caça-níquel que esse site oferece.

O aplicativo da Leon só pode ser baixado se você tiver um dispositivo Android. Caso não tenha esse sistema operacional em seu celular, a melhor opção será acessar o site móvel via navegador. Porém, nesse caso, não será elegível as 50 rodadas grátis.

Atendimento ao cliente

É falando com o suporte da Leon que você pode tirar todas as suas dúvidas sobre esse site de apostas. Os agentes atendem seus clientes via chat ao vivo. O canal de chat é em português e responde rapidamente suas mensagens.

Para apostadores que preferem resolver seus problemas sem precisar falar com os agentes, a melhor opção é acessar a área de perguntas frequentes. É lá que estão respostas para questões relacionadas a depósitos, saques, bônus e muito mais.

Parimatch - Recursos adicionais para apostas

- Apostas em múltiplas melhoradas.

- Seção esportiva apenas com eventos nacionais.

A Parimatch é considerada um dos melhores sites de apostas esportivas por oferecer múltiplas melhoradas, disponibilizar transmissão ao vivo com vídeo mesmo sem depósito, e ter uma seção apenas para eventos nacionais. Além disso, o seu bônus de boas-vindas é de até R$ 500.

Métodos de pagamentos

Clientes que se cadastram na Parimatch podem depositar e sacar com Pix. Além dessa opção, os apostadores também podem fazer suas transações utilizando criptomoedas. Um dos principais diferenciais para depositar nesse site de apostas esportivas é que ele aceita aportes a partir de apenas R$ 1.

No caso das retiradas, um recurso interessante da Parimatch é que ela permite retiradas de até R$ 500 sem que você precise realizar a verificação de identidade. Nesse caso, não é necessário enviar vários documentos para que o seu saque seja processado de acordo.

Aplicativo de apostas

Qualquer apostador brasileiro que tiver espaço de armazenamento em seu dispositivo móvel e conexão à internet pode baixar o Parimatch app. Esse é o aplicativo oficial dessa casa de apostas, o qual só pode ser baixado em celulares com sistema operacional Android.

O aplicativo da Parimatch tem um layout bem moderno e com as mesmas cores do site. Sua interface amigável facilita a navegação dos apostadores e, assim como no computador, os mesmos recursos podem ser utilizados via dispositivos móveis.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente da Parimatch atende via 3 canais: chat ao vivo, Telegram, ou e-mail. O endereço eletrônico para falar com os agentes desse site de apostas é o support.br@parimatch.com. No caso do Telegram, o perfil é o @Parimatch_BR_bot.

O bate-papo online da Parimatch responde 24 horas por dia e 7 dias por semana. Em todos os canais, os agentes do apoio ao cliente atendem em português e são bem atenciosos. Assim como seus concorrentes, esse site também conta com um local onde há respostas para dúvidas frequentes.

Megapari - Mais de 50 métodos de pagamentos

- Ótima cobertura estatística para eventos esportivos.

- Bônus de cashback e várias outras ofertas.

O Megapari Brasil é um dos melhores sites de apostas online por ser completo. Seja via aplicativo para Android, ou pelo computador, você pode se cadastrar com facilidade, acessar estatísticas completas das partidas e dos times, filtrar rapidamente partidas nacionais e aproveitar um bônus de boas-vindas até R$ 1.100.

Métodos de pagamentos

Além de oferecer recursos esportivos, a variedade de métodos de pagamentos nesse site de apostas online é simplesmente impressionante. São aproximadamente 50+ opções que o apostador pode escolher para utilizar e depositar em sua conta.

Os métodos de depósito na Megapari incluem Pix, boleto rápido, transferência bancária, PicPay, e até mesmo criptomoedas. As retiradas também podem ser realizadas com Pix e levam até 15 minutos para serem processadas. Para concluir, tenha em mente que não há cobrança de taxas para depositar ou sacar dessa casa de apostas.

Aplicativo de apostas

O Megapari app está disponível para Android e pode ser baixado facilmente clicando no ícone desse sistema operacional na tela inicial desse site de apostas esportivas. Existe também um passo a passo para iOS, sendo recomendado adicionar um atalho à tela inicial para utilizá-lo.

O aplicativo da Megapari já ajuda a entender porque essa é uma das melhores casas de apostas online para brasileiros. Assim como outros apps que analisamos, esse app é completo em todos os sentidos e tem uma navegabilidade muito fácil.

Atendimento ao cliente

O site de apostas online Megapari se diferencia de seus concorrentes também na oferta de contato com o suporte. Pois os agentes atendem tanto via e-mail, quanto por telefone, bem como via chat ao vivo. Todos os canais oferecem apoio em português.

No caso do e-mail, o endereço indicado é o support@megapari.com para questões técnicas. Já o chat ao vivo pode ser acessado clicando no ícone de chat no canto inferior direito da tela inicial. O telefone, por fim, é o +35780092576.

ibet - Saques de até R$ 50.000

- Muita variedade de métodos de pagamentos.

- Liquidação instantânea para depósitos e saques.

A ibet entrou na lista de melhores sites de apostas de futebol e outros esportes por ser completa em vários sentidos. No caso dos pagamentos, por exemplo, ela permite que você deposite entre R$ 30 e R$ 25.000 com o prazo de liquidação sendo instantâneo para todas as opções.

Métodos de pagamentos

Dentro da ibet é possível utilizar pagamentos como Pix, Pay4Fun, AstroPay, transferência bancária, entre muitas outras opções. A maioria das possibilidades conta com a opção de depósito e saque, tudo sem taxa nenhuma.

Quem quer retirar um saldo da ibet pode sacar a partir de R$ 50 e até R$ 50.000. Uma vez aprovada a solicitação de retirada, o tempo para que a transação seja realizada é imediato, assim como o prazo para depósitos.

Aplicativo de apostas

O aplicativo Android da ibet pode ser baixado diretamente do site oficial dessa casa de apostas online. Basta ler o QR code que aparece na página do aplicativo e abrir o link que é apresentado na tela do celular.

Agora basta seguir as etapas em tela que o aplicativo da ibet será baixado em seu celular e você já poderá apostar em esportes ou jogar jogos online. Assim como a versão pelo computador, o app desse site de apostas é confiável e pode ser baixado sem que você precise se preocupar.

Atendimento ao cliente

O atendimento ao cliente da ibet reforça o porquê dessa plataforma ser considerada como o melhor site de apostas esportivas. Os agentes da central de ajuda ajudam de verdade e em português. Existe também uma seção de perguntas frequentes onde você pode acessar várias categorias muito bem organizadas e com respostas bem completas.

A ibet ainda disponibiliza no rodapé de sua página inicial os seus links rápidos para quem quer ter apoio para questões relacionadas a apostas online, métodos de pagamentos e muito mais.

Betboom - Cadastro rápido com redes sociais

- Muitos canais de contato com o suporte.

- Cadastro rápido via e-mail ou redes sociais.

Apostadores que se cadastram na Betboom já percebem, no momento em que se cadastram, os diferenciais desse site de apostas esportivas. Isso porque é fácil se cadastrar nessa plataforma, bastando preencher seus dados ou selecionar o registro via e-mail, Telegram, Twitch, Steam, ou até mesmo Discord.

Métodos de pagamentos

Quem quer depositar para apostar nesse que é considerado um dos melhores sites de apostas esportivas pode utilizar métodos de pagamentos como Pix, PicPay, transferência bancária e também criptomoedas. O valor mínimo de depósito é de R$ 15, podendo ser de R$ 30, dependendo da opção que você escolher para depositar.

A área de depósito na Betboom é muito rápida e responsiva. Com isso, é simples você encontrar o local exato em que deve clicar se quiser depositar nesse site de apostas online. Isso é válido tanto para quem utiliza esse site pelo computador quanto pelo celular.

Aplicativo de apostas

Assim como sites de apostas concorrentes, a Betboom também conta com um app para Android. Ele pode ser baixado gratuitamente escaneando o QR code que aparece no rodapé da tela inicial com a câmera do seu celular que tenha esse sistema operacional.

Usuários de iPhone ou iPad podem também escanear o código QR referente ao sistema operacional desses dispositivos. Nesse caso, a Betboom é um dos sites de apostas que oferece um passo a passo para adicionar o site móvel à tela inicial.

Atendimento ao cliente

Diferentemente de outros sites de apostas concorrentes, a Betboom oferece apoio aos seus clientes via chat ao vivo, e-mail, e até mesmo com dois telefones distintos. Para acessar o bate-papo, basta clicar no ícone de conversa no canto inferior direito da tela.

O telefone do suporte da Betboom é o +552140420681. Existem também outras opções, a qual é voltada para clientes internacionais. O e-mail de apoio ao cliente é o support@bet-boom.com e é possível também acessar um local onde há respostas para várias perguntas frequentes.

20Bet - Depósitos bem acessíveis

- Depósitos a partir de apenas R$ 7.

- Torneios esportivos e várias promoções para apostar.

Um dos sites de apostas online que aceita depósitos realmente bem acessíveis é o da 20bet. É nessa plataforma que qualquer apostador com R$ 7 ou mais já pode fazer o seu 1º depósito para aproveitar vantagens como o bônus de boas-vindas para esportes, torneios esportivos e muito mais.

Métodos de pagamentos

A 20bet foca a sua oferta de métodos de depósito em opções bem diversificadas e que buscam atender a todos os tipos de apostadores. Afinal, esse é um daqueles sites de apostas em que você pode depositar com Pix, boleto, transferência, carteiras digitais, ou criptomoedas.

A ativação do bônus de boas-vindas da 20bet é fácil via seu 1º depósito. Basta ativar o ícone da promoção para que a sua conta seja considerada como elegível para ganhar o saldo promocional. Todas as suas transações são protegidas por esse que é considerado um dos melhores sites de apostas confiaveis do Brasil.

Aplicativo de apostas

O site da 20bet tem um app de apostas esportivas que você pode baixar em seu Android sem enfrentar dificuldades. Tudo que precisa fazer é ler o QR code que aparece em tela e depois efetuar o passo a passo para baixá-lo em seu Android. Quem tem iOS pode optar pela versão via navegador.

A versão via navegador é bem otimizada, mas o aplicativo da 20bet ajuda a entender porque esse é um dos melhores sites de apostas para brasileiros. Sua interface é amigável ao apostador e os principais ícones estão disponíveis logo na tela inicial do app.

Atendimento ao cliente

Quem precisa de ajuda na 20bet pode abrir um chamado com o suporte utilizando o ícone do chat ao vivo no canto inferior direito da tela. Se preferir, você também pode utilizar um formulário online ou enviar uma mensagem para support@20bet.com.

A 20bet é um dos sites de apostas online que busca atender os seus clientes o mais rápido possível, comprometendo-se a responder todas as solicitações de seus apostadores em até 24 horas após recebê-las.

Betway - Aposte em eSports

A Betway é conhecida dos brasileiros por ter alguns diferenciais bem interessantes no mercado de sites de apostas. Isso porque essa empresa conta com um bônus de boas-vindas exclusivo via Pix, oferece odds especiais e ainda conta com um clube da aposta grátis, onde é possível ganhar freebets todas as semanas.

Métodos de pagamentos

Depósitos na Betway podem ser realizados com Pix, AstroPay, Pay4Fun, Skrill, NETELLER, bem como transferência bancária. Essa empresa não é um dos sites de apostas que oferece criptomoedas, mas permite que seus clientes depositem a partir de apenas R$ 10.

A Betway é um dos melhores sites de apostas esportivas para iniciantes por oferecer tutoriais em vídeo para quem quer depositar ou sacar de sua plataforma. Tudo pode ser encontrado com facilidade na seção de perguntas frequentes desse site.

Aplicativo de apostas

O Betway app pode ser baixado sem problema nenhum em seu dispositivo Android. Porém, ele só funciona nesse sistema operacional. Simples de fazer o download, o app tem uma interface moderna e que responde muito bem aos comandos que o apostador precisa fazer.

A Betway é um dos sites de apostas online no Brasil que oferece apenas versão móvel para quem tem um iPhone ou iPad. Por mais que não haja um aplicativo para iOS, a versão via navegador é boa o suficiente para aproveitar todos os diferenciais desse site.

Atendimento ao cliente

Qualquer cliente que tenha problema com o site da Betway ou queira ajuda sobre algum tema em específico pode falar com os agentes de apoio dessa casa de apostas via chat ao vivo em português das 09h às 21h, horário de Brasília.

Existe também a opção de enviar uma mensagem e receber a resposta via e-mail para o endereço eletrônico que você informou ao se cadastrar nessa casa de apostas. Por fim, a seção de perguntas frequentes oferece tudo que você precisa para tirar suas dúvidas sem precisar falar com o suporte.

FEZbet - Muitos métodos de pagamentos para brasileiros

A FEZbet entrou em nossa lista de melhores sites de apostas com depósito mínimo acessível por ter uma variedade muito boa de métodos para depositar ou sacar. Além disso, é possível comprar criptomoedas com o seu saldo nessa plataforma, um diferencial para alguns de seus concorrentes.

Métodos de pagamentos

Depósitos na FEZbet podem ser realizados com Pix, boleto bancário, loterias, transferência bancária, carteiras digitais e também criptomoedas. É permitido que você deposite a partir de apenas R$ 20 e até R$ 32.000, dependendo do método que escolheu.

Existem vários sites de apostas esportivas que não oferecem a possibilidade de sacar com Pix, mas esse não é o caso da FEZbet. Pois ela tem esse e diversos outros métodos de pagamentos para que seus clientes possam sacar a partir de R$ 50.

Aplicativo de apostas

Você não consegue baixar nenhum aplicativo da FEZbet por esse não ser um dos sites de apostas que oferece apps para apostar em esportes. A única opção é a versão móvel utilizando o navegador do seu Android ou iOS.

A boa notícia de não ter o app é que parte do armazenamento do seu dispositivo não fica disponível apenas para o aplicativo. Por outro lado, a experiência não é tão imersiva quanto em outros sites de apostas.

Atendimento ao cliente

Existem dois canais de contato para quem quer falar com o suporte da FEZbet. O primeiro deles é o chat ao vivo, onde você pode abrir um chamado clicando no ícone da conversa no canto inferior esquerdo da página inicial.

Quem não quiser utilizar o chat ao vivo FEZbet pode abrir um chamado via e-mail. O endereço eletrônico para falar com os agentes dessa casa de apostas esportivas é o support@fezbet.com e as mensagens são respondidas em português.

Sites de apostas confiáveis - Como encontrá-los

Encontrar os melhores sites de apostas confiaveis exige que você tenha um certo conhecimento dos aspectos que confirmam que um site é mesmo confiável para apostar em esportes. Alguns dos critérios que utilizamos para analisar cada plataforma que listamos em nosso ranking foram os seguintes:

- Somente sites de apostas que testamos de verdade: existem muitos sites de apostas e fizemos questão de testar todos eles para ver como cada site funciona na prática. Para isso, criamos um cadastro, simulamos o depósito e utilizamos todas as outras possibilidades. O objetivo foi ver, na prática, se algum problema aparecia com os nossos dados.

- Análise criteriosa de todos os aspectos: uma vez com cadastro em cada um dos sites de apostas que analisamos, optamos por conferir todos os aspectos que dizem respeito a eles. Ou seja, presença de licença de operação, proteção de dados, métodos de pagamentos confiáveis, entre outros elementos que nos ajudaram a entender se o site é mesmo seguro para se cadastrar e depositar.

- Pesquisa da reputação da casa de apostas: somente sites de apostas que realmente possuem algum tipo de reputação e comentários de clientes foram analisados pela nossa equipe.

Todos esses aspectos nos ajudaram a escolher os melhores sites de apostas esportivas para quem quer apostar em esportes ou jogar jogos online.

Bônus de apostas esportivas - O que cada site de apostas oferece?

A análise dos bônus também foi considerada quando verificamos os sites de apostas e seus diferenciais. A presença de promoções certamente é um ponto bem positivo. Isso é válido tanto para ofertas de boas-vindas, como também para quem já tem cadastro.

Muito além de analisar a presença de ofertas em sites de apostas, nossa equipe também verificou os termos e condições para nos certificarmos de que eles eram plausíveis e passíveis de que brasileiros pudessem aproveitá-los.

Com isso, chegamos a conclusão de que alguns sites de apostas se destacam na oferta de bônus de boas-vindas e outras promoções para seus apostadores.

KTO - Aposta grátis para novos clientes

É dentro da KTO que os brasileiros encontram um dos melhores sites de apostas para ganhar bônus de boas-vindas e vantagens frequentes. Para se ter uma ideia, até mesmo promoções com viagens com premiações são oferecidas nesse site.

Bônus de boas-vindas

O bônus da KTO está entre os mais diferenciados de sites de apostas brasileiros. Pois ele é de até R$ 200 em saldo de aposta grátis. Ou seja, ao invés de duplicar o valor depositado, você ganha uma vantagem de apostar gratuitamente.

Tudo que você precisa fazer é se cadastrar nesse site de apostas, depositar até R$ 200 e apostar o valor depositado em eventos esportivos na KTO. Agora é só aguardar para ver se o seu palpite foi perdido e, caso isso aconteça, ganhar R$ 200 extras para apostar.

Outras promoções

Assim como um dos melhores sites de apostas online para bônus de boas-vindas, a KTO também tem outras ofertas bem interessantes. Alguns bons exemplos são o ganho antecipado, a indicação de amigos, multiplicadores para apostas combinadas e até mesmo o empate sem gol com dinheiro de volta em sua conta.

As ofertas esportivas são apenas um exemplo de tudo que a KTO tem para oferecer. Já que esse é um daqueles sites de apostas que não se limita apenas aos esportes, oferecendo promoções também para jogos de cassino e cassino ao vivo. Registre-se aqui.

Leon - Oferta de boas-vindas até R$ 6.000

É dentro da Leon que os brasileiros encontram um dos melhores bônus de boas-vindas de sites de apostas esportivas. A oferta para novos clientes é de até R$ 6.000, valor muito acima de plataformas concorrentes.

Bônus de boas-vindas

O bônus de boas-vindas da Leon não precisa de nenhum código promocional para ser ativado. Você só precisa selecionar essa oferta quando realizar o seu primeiro depósito de R$ 50 ou mais e aguardar o valor ser creditado em sua conta.

A oferta de boas-vindas da Leon Bet Brasil exige que você faça o seu 1º depósito em até 7 dias após se cadastrar nesse site de apostas esportivas. Uma vez com o saldo em conta, você precisará cumprir o requisito de aposta de 15 vezes em até 7 dias.

Outras promoções

A Leon Bet não é dos sites de apostas que mais tem ofertas frequentes para seus apostadores. Porém, ela sempre aparece com novas ofertas que podem ser aproveitadas pelos seus clientes. No momento de nossa análise, encontramos prêmios em dinheiro para torneios esportivos.

A Leon também estimula bastante os seus clientes a explorarem outras seções do site. Em algumas ofertas da Leon, é possível encontrar saldo promocional para apostar em esportes, bem como vantagens para jogar jogos de cassino. Registre-se aqui.

Parimatch - Bônus de boas-vindas desafiador

Os melhores sites de apostas com bônus nem sempre contam com promoções que tenham condições fáceis, mas o desafio de cumpri-las faz parte da oferta que você ativou em sua conta. Um bom exemplo disso é a Parimatch Brasil.

Bônus de boas-vindas

O bônus de boas-vindas da Parimatch está entre os mais difíceis de cumprir em sites de apostas brasileiros. Pois a oferta é de 100% até R$ 500, mas você tem 7 dias para cumprir o requisito de apostas de 10 vezes o valor promocional.

Esse site de apostas entrou em nossa lista de melhores bônus de apostas por ter um depósito requerido para ativação da oferta inicial de apenas R$ 1. Ou seja, se você depositar R$ 1, já será elegível para a promoção de boas-vindas. Com isso, apostadores com qualquer orçamento podem aproveitar essa oferta.

Outras promoções

É em sites de apostas como a Parimatch que os apostadores costumam buscar promoções frequentes. Felizmente, essa plataforma tem muitas ofertas para quem já tem cadastro. Ao contrário de outras plataformas concorrentes, a Parimatch veicula suas promoções com a maioria delas sendo por tempo limitado.

Por isso, quando você entra nas promoções da Parimatch e compara com outros sites de apostas, percebe que elas não seguem um padrão. Podem ser liberadas apostas grátis, torneios, além de pontos para o programa de fidelidade. Registre-se aqui.

Megapari - Promoções muito fáceis de ativar

Apostadores que procuram ofertas dos melhores sites de apostas esportivas podem ter dificuldade para entender todos os passos para ativar a promoção de sua preferência. Mas esse não é o caso do bônus de boas-vindas da Megapari.

Bônus de boas-vindas

Considerado por muitos um dos melhores sites de apostas online, a Megapari tem uma oferta de até R$ 1.100 para seus novos clientes. Além dessa promoção, você ainda pode optar por apostas grátis, caso prefira.

De qualquer maneira, quaisquer dos bônus de boas-vindas da Megapari são facílimos de ativar. Você só precisa selecioná-los quando realizar o seu cadastro e depois confirmar que sua conta é elegível para a promoção selecionada fazendo o 1 depósito para ativá-lo.

Outras promoções

A Megapari é um daqueles sites de apostas que você pode até se sentir confuso(a) com tanta promoção disponível. É vantagem de cashback, Mega Booster, saldo promocional para uma série de apostas perdidas, aposta assegurada e muito mais.

Todas as promoções da Megapari podem ser encontradas na categoria PROMO na parte superior do site. Você só precisa selecionar esse menu e depois navegar entre as ofertas, onde é possível ler cada um dos termos e condições promocionais. Registre-se em Megapari.

ibet - Clube da Aposta Grátis

A ibet é ótima para apostadores que procuram sites de apostas com vantagens frequentes. No clube da aposta grátis, por exemplo, está disponível a oportunidade de ganhar uma aposta gratuita todas as semanas. Quem é novo cliente, por outro lado, pode preferir a ativação da oferta de até R$ 500.

Bônus de boas-vindas

É dentro de sites de apostas como a ibet que os apostadores podem duplicar o valor do 1º depósito e do 2º. No caso desse site, a vantagem é de 100% até R$ 200 no aporte inicial e 50% até R$ 300 na segunda vez que você depositar.

Após se cadastrar, certifique-se de que você escolheu essa promoção no menu de recompensas de sua conta. Somente após ativá-la é que você deve acessar a área de depósitos e depositar em sua conta de apostas esportivas.

Outras promoções

Escolher entre sites de apostas com ofertas frequentes fica mais fácil quando você entra na área esportiva e vê tudo que a ibet tem para oferecer. Uma das principais vantagens é o Clube da Aposta Grátis, onde você pode ganhar freebets toda a semana.

Tudo que você precisa é apostar 5 vezes de segunda a quinta-feira da mesma semana. Cada aposta deve ser de pelo menos R$ 25 e em odds de 1.80 ou mais. Com isso, você já pode ganhar uma freebet no valor de R$ 20 ou R$ 100, dependendo do montante apostado na semana de qualificação. Registre-se em ibet.

Betboom - Bônus com base no intervalo do valor depositado

A Betboom tem um layout diferenciado de outros sites de apostas e isso, por si só, já ajuda a ver que esse site tem algumas vantagens que outras plataformas não oferecem. No caso do bônus de boas-vindas, por exemplo, você pode depositar com base em intervalos e ganhar o saldo promocional.

Bônus de boas-vindas

É em sites de apostas como a Betboom que você encontra uma promoção de boas-vindas com regras diferentes. Nesse caso, a ativação do bônus em seu 1º depósito dependerá de qual intervalo o seu aporte se encaixou.

Pode ser que você deposite entre R$ 50 e R$ 100. Isso fará com que o seu bônus seja de 75% sobre o valor depositado. Por outro lado, se quiser ganhar 100%, aí o recomendado é que deposite entre R$ 105 e R$ 2.580.

Outras promoções

Não é em todos os sites de apostas que você encontrará promoções frequentes que a Betboom oferece. Um ótimo exemplo disso é a presença de torneios e até mesmo um programa de fidelidade para que você ganhe um saldo extra.

Esse site aposta também em promoções frequentes como a de indicação de amigos, programa de fidelidade, e vantagens para quem depositar, mesmo não sendo um novo cliente. Cada oferta tem seus termos e condições que devem ser bem entendidos por você antes de ativá-las. Registre-se em Betboom.

20Bet - Ative o bônus de boas-vindas com apenas R$ 6

Assim como a Parimatch - outro site que citamos em nossa lista de promoções para apostar -, a 20bet também aparece como opção interessante entre os sites de apostas que exigem um depósito pequeno para ativação do bônus de boas-vindas, sendo necessário depositar apenas R$ 6 para ativá-lo.

Bônus de boas-vindas

Quem procura sites de apostas com depósito mínimo baixo e oferta de boas-vindas encontra na 20bet uma das melhores opções para se cadastrar. Basta fazer o seu registro e depositar a partir de R$ 6 para ativar a promoção para novos clientes.

O valor promocional de boas-vindas na 20bet é um pouco acima de outros sites de apostas. Pois você pode ganhar até R$ 600 de saldo extra. Os requisitos dessa oferta são de 5 vezes em apostas combinadas e deve ser realizado em até 7 dias.

Outras promoções

Sites de apostas como a 20bet são interessantes para quem quer obter vantagens por fazer novos depósitos em conta. Isso porque essa plataforma tem bônus de recarga, sendo possível ganhar até R$ 600 ao depositar aos sábados.

Existem também torneios de apostas esportivas que você pode aproveitar na 20bet e, por fim, ela faz parte dos sites de apostas que é bem transparente quanto às regras de cada promoção. Você só precisa acessar a área promocional para compreender como cada vantagem funciona. Registre-se em 20Bet.

Betway - Bônus de boas-vindas para depósitos com Pix

Nem todos os sites de apostas permitem que somente depósitos via Pix possam ser recompensados no bônus de boas-vindas. No caso da Betway, somente quem depositar com esse método de pagamento poderá ganhar saldo extra em seu 1º depósito.

Bônus de boas-vindas

A Betway faz parte da lista de sites de apostas com bônus de boas-vindas em que as regras promocionais são acessíveis e fáceis de compreender. Tudo que você precisa fazer para ativar a promoção para novos clientes é depositar até R$ 50 com Pix em seu 1º depósito.

Agora é só cumprir o requisito de apostas de 6 vezes dentro do prazo de 7 dias que será possível sacar o seu saldo promocional. A oferta de boas-vindas dessa casa de apostas não é a única que está disponível para brasileiros.

Outras promoções

Os sites de apostas costumam oferecer promoções frequentes para seus apostadores no intuito de mantê-los fidelizados. Esse é o caso da Betway, onde o Clube da Aposta Grátis permite que você ganhe saldo promocional todas as semanas.

Basta realizar apostas qualificadas dentro do prazo promocional para que a aposta grátis de R$ 25 seja creditada em sua conta e você possa utilizá-la. Esse clube tem vantagens tanto para quem quer apostar em esportes como em eSports, diferenciando esse site de outros sites de apostas concorrentes. Registre-se em Betway.

FEZbet - Jackpot esportivo

As promoções de sites de apostas tem como objetivo diferenciá-los de seus concorrentes. No caso da FEZbet, ela faz isso muito bem ao oferecer o jackpot esportivo, uma vantagem que é difícil de encontrar em outras casas de apostas online.

Bônus de boas-vindas

O bônus de boas-vindas da FEZbet é de 100% até R$ 700. Isso já faz com que ela seja um dos sites de apostas com maior oferta para novos apostadores. O depósito mínimo qualificado para ativação dessa promoção é de R$ 30.

O requerimento de apostas não é nada completo e nem um bicho de sete cabeças. Você precisa apostar o valor do 1º depósito pelo menos uma vez em odds de 1.50 ou mais. Isso fará com que seu saldo bônus seja ativado e você possa utilizá-lo.

Outras promoções

A grande promoção da FEZbet que diferencia ela de outros sites de apostas é seu jackpot esportivo. Para ganhar o prêmio máximo, é necessário ser bom de previsões. Pois é preciso prever corretamente alguns eventos esportivos para que você possa ganhar o saldo extra.

Além do jackpot esportivo, a FEZbet é daqueles sites de apostas que oferece mais promoções para fidelizar seus apostadores de verdade. Bons exemplos são o pagamento antecipado, cashback, e dinheiro de volta para 0 a 0, por exemplo. Registre-se em FEZbet.

Sites de apostas esportivas categorizados por popularidade das modalidades oferecidas

O fato de existirem muitos sites de apostas não significa que todos eles são bons para apostar em futebol, basquetebol, vôlei, tênis, entre outras modalidades esportivas. Por isso, categorizamos cada plataforma com base nos principais esportes.

A variedade de modalidades nos melhores sites de apostas esportivas varia dependendo de qual site você acessa. É comum que existam aproximadamente 30 opções para você escolher. Dentro de uma modalidade, o número de eventos também é variável. Por exemplo, em futebol, é possível encontrar possibilidades de aposta no Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Copa Libertadores, e muito mais.

Bet365 - Melhor site de apostas futebol

KTO - Melhor site de apostas em basquete

Parimatch - Melhor site de apostas em tênis

Leon - Melhor site de apostas em vôlei

Megapari - Melhor site de apostas em MMA

20bet - Melhor site de apostas em corrida de cavalos

FEZbet - Melhor site de apostas em corrida de galgos

Betway - Melhor site de apostas em eSports

Betboom - Melhor site de apostas em esportes virtuais

Futebol

O futebol é disparado o favorito em sites de apostas esportivas no Brasil. Essa modalidade é a mais popular entre os brasileiros e é a que costuma atrair mais palpites de apostadores. É por isso que as plataformas costumam oferecer muitos torneios do Brasil para quem quer apostar.

Opções comuns que você encontrará no melhor site de apostas de futebol incluem torneios nacionais e até mesmo internacionais. Ligas como a Premier League, LaLiga, Serie A Italiana, e Bundesliga são alguns campeonatos tradicionais que você pode apostar.

Basquete

NBA, NBB, e outras ligas de basquete também costumam estar disponíveis nos melhores sites de apostas. O basquetebol é uma das modalidades que mais atrai apostadores que buscam tanto realizar palpites em jogos, assim como na temporada também.

O mais interessante das apostas em basquete é que essa modalidade permite apostar no resultado do jogo, margens de pontos, e até mesmo por quarto. As opções são bem variadas e garantem a diversificação que os brasileiros procuram para apostar.

Tênis

Outro esporte muito popular entre os apostadores é o tênis. Isso porque ele tem uma cobertura televisiva bem presente no Brasil. É por isso que eventos como os Grand Slams costumam atrair muitos apostadores.

Além disso, o sucesso de brasileiros nessa modalidade esportiva ajuda a explicar porque ela se tornou tão popular no Brasil. Tenistas como Gustavo Kuerten e Bia Haddad ajudam a impulsionar essa modalidade e atrair apostas para ela.

Fórmula 1

Falando em brasileiros e sucesso em esportes, a Fórmula 1 também teve a presença de pilotos brasileiros que ajudaram a impulsionar a modalidade no Brasil. Rubens Barrichello e Felipe Massa são bons exemplos. Além disso, Lewis Hamilton já declarou seu amor ao Brasil.

As apostas na Fórmula 1 são interessantes por oferecerem oportunidades bem diversificadas para quem quer apostar na pole position, vencedor da corrida, para ficar entre os líderes, entre outras oportunidades de apostas em corridas.

Outros

Os sites de apostas tentam satisfazer todos os gostos de quem resolveu apostar em esportes. Por isso, oferecem uma variedade bem ampla de opções para você fazer a sua aposta. Além das modalidades mais tradicionais, outras oportunidades estão presentes em opções como, por exemplo:

- Esports: os esportes eletrônicos chegaram para ficar nos sites de apostas. Com transmissão ao vivo na maioria das plataformas, os eSports costumam atrair quem joga e gosta de acompanhar Dota2, CS:GO, LoL, Valorant, entre outras opções.



- Ligas virtuais: as ligas virtuais são competições que estão disponíveis 24 horas por dia e 7 dias por semana em sites de apostas. A grande vantagem delas é que você não precisa aguardar a competição de verdade acontecer para apostar em seu esporte favorito.



- Especiais: fugindo um pouco dos esportes, pode ser que você encontre sites de apostas com opções especiais para apostar, incluindo política, entretenimento, e até mesmo reality shows - como o Big Brother Brasil, por exemplo.

Vale a pena explorar todas as possibilidades que um site de apostas costuma oferecer para conhecer novos esportes e, ao mesmo tempo, diversificar seus palpites em opções que fogem do tradicional.

Site de apostas futebol - os melhores operadores para apostas em jogos de futebol

Comentamos sobre a popularidade de apostar em futebol em sites de apostas. Como há muitas plataformas que oferecem essa opção, elas tentam se diferenciar oferecendo promoções para quem quer fazer uma aposta no Brasileirão Série A, Copa do Brasil, Campeonatos Estaduais, e muito mais.

Nesse caso, vale a pena conhecer algumas promoções de sites de apostas em futebol para que você possa aproveitar e fazer seu palpite esportivo com freebets, cashback, entre outras vantagens que essas plataformas costumam oferecer.

Regulamentação e lei de casas de apostas em 2023

Sites de apostas são legais no Brasil? Essa é uma pergunta comum que os apostadores fazem. Afinal, até 2018, essa prática era considerada marginalizada pelas leis nacionais. Porque não havia um regramento para que ela fosse realizada.

Porém, com a lei 13.756/18 publicada pelo Presidente da República Michel Temer, tudo ficou legalizado. Além disso, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva aprovou a Medida Provisória 1182/2023, a qual regulamentou essa atividade.

Atualmente, os sites de apostas em esportes podem se tornar licenciados no Brasil pagando o valor de R$ 30 milhões pela licença de operação. Para operarem, essas plataformas precisam pagar taxas de 18% sobre sua receita bruta, sendo que os apostadores precisarão pagar 30% de impostos sobre ganhos acima da faixa mínima do salário mínimo.

Essa é a situação atual dos sites de apostas no Brasil. Portanto, apostar em esportes é legal. Isso significa que você pode se cadastrar e fazer o seu depósito para realizar a sua aposta. Além disso, também tem direito de sacar seus ganhos sem enfrentar problemas legais com isso.

Perguntas frequentes sobre sites de apostas

Quais são as casas de apostas mais confiáveis?

Os sites de apostas mais confiáveis estão listados em nosso texto. Confira o nosso ranking para saber quais plataformas são as mais seguras para você se cadastrar e apostar em esportes.

Quais são os sites de apostas que aceitam Pix?

Os sites de apostas que aceitam Pix estão em nossa lista de plataformas categorizadas por métodos de pagamentos. Confira nosso ranking para saber quais empresas aceitam esse método de pagamento para depósitos e/ou saques.

Quais são os sites de apostas com as melhores odds de futebol?

Você encontrará alguns bons sites de apostas com as melhores odds de futebol, como é o caso da bet365, por exemplo. Afinal, esse site tem o aumento de aposta, um recurso em que as cotações de palpites são maiores do que a média do mercado.

Sites de apostas esportivas são seguros?

Sites de apostas esportivas são seguros se forem licenciados e oferecerem recursos de proteção aos apostadores. Caso você encontre plataformas com essa categoria, vale a pena considerar que elas podem sim ser seguras.