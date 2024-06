Saiba o que fazer para diminuir as parcelas na compra de um carro em Belém

Na busca por reduzir o valor das parcelas na hora de comprar um carro, muitos consumidores cometem erros que podem resultar em custos maiores a longo prazo. Refinanciar o veículo várias vezes e focar apenas na redução da parcela mensal são práticas que devem ser evitadas, alerta o consultor de vendas da RT Veículos, Vicente Castro.

A taxa de juros é um dos principais fatores que influenciam o valor das parcelas mensais de um financiamento. Para Vicente Castro, negociar melhores taxas é essencial avaliar as opções de ofertas: “É muito importante que o cliente sempre compare as taxas de juros oferecidas por diferentes bancos e instituições financeiras e que o mesmo esteja preparado para negociar diretamente com o credor. Uma estratégia muito utilizada e recomendada é amortizar parte do saldo devedor pode reduzir o custo total dos juros”.

Estender o prazo do financiamento pode parecer uma solução para diminuir as parcelas mensais, tornando o financiamento mais acessível a curto prazo. No entanto, é importante considerar que essa prática pode resultar em um aumento significativo do custo total do empréstimo, devido ao acúmulo de juros ao longo do tempo.

A portabilidade de crédito é uma opção a ser considerada para reduzir os custos do financiamento do veículo. Para escolher uma nova instituição financeira, é fundamental analisar critérios como a redução das taxas de juros, melhores condições de pagamento, zero custos de transferência e qualidade no atendimento ao cliente.

Embora o FGTS não possa ser utilizado diretamente no financiamento de veículos, conhecer as possibilidades de saque e suas regras pode ser estratégico para aumentar a entrada ou reduzir o valor financiado. Isso pode resultar em parcelas menores e condições financeiras mais favoráveis para a compra do carro dos seus sonhos.

5 dicas para diminuir as parcelas na compra de um carro:

Comparar as ofertas de diferentes instituições financeiras para obter melhores taxas de juros. Estar preparado para negociar diretamente com o credor do empréstimo. Reduzir o custo total dos juros amortizando parte do saldo devedor. Evitar prolongar excessivamente o prazo do financiamento, pois isso pode acarretar em um aumento significativo do custo total. Avaliar a portabilidade de crédito como uma alternativa para diminuir os custos, considerando critérios como taxas de juros, condições de pagamento e qualidade do atendimento ao cliente.