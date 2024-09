Saiba como pagar os impostos atrasados da sua empresa com até 30% de desconto

Ao ficar com os impostos atrasados, uma empresa pode ter prejuízos graves como dificuldade para conseguir empréstimos, problemas para participar de licitações públicas e até mesmo a perda de bens. Para evitar esse tipo de transtorno, é importante investir em planejamento financeiro, como é o caso do Grupo Marins Consultoria, que atua na gestão, consultoria e auditoria de recursos financeiros, fazendo com que as empresas consigam quitar as suas dívidas com até 30% de desconto.

Com 55 anos de atuação no mercado, o Grupo também oferece auditoria de recursos patrimoniais e serviços tributários para grandes empresas. Com unidades em diversas cidades do Brasil, nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes, a empresa conta com uma equipe especializada e experiente para resolver questões complexas e de alta especialidade.

Eliézer Marins, diretor do Grupo Marins, tem como prioridade a excelência na prestação de serviços e grande performance na solução de assuntos ligados ao setor financeiro, contábil e tributário (Divulgação/Grupo Marins Consultoria)

De acordo com Eliézer Marins, diretor do Grupo Marins, é fundamental buscar profissionais e empresas de consultoria especializados em economia de impostos, que podem ajudar as empresas a economizar no pagamento de tributos.

“A recente alteração no Código Tributário Nacional, que reconhece o protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição dos créditos tributários, é um exemplo de mudança que pode beneficiar as empresas na busca por economia fiscal. É fundamental sair da zona de conforto e buscar meios legais para reduzir os custos com impostos”, ressalta o empresário.

Reforma tributária

A reforma tributária é uma medida necessária para o retorno do crescimento do Brasil. Sendo assim, reduzir os impostos Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) em um único Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) é uma proposta que visa modernizar o Brasil e se alinhar com práticas internacionais.

Portanto, a reforma tributária é uma medida urgente para tornar a estrutura tributária brasileira mais justa e transparente, promovendo o crescimento do setor produtivo do Brasil.

“A modernização dos impostos e a busca por profissionais especializados em economia fiscal são passos importantes para garantir a sustentabilidade financeira das empresas e impulsionar a economia como um todo”, destaca Eliézer Marins.

É válido destacar que o foco do Grupo Marins Consultoria é oferecer um atendimento personalizado e eficiente para as empresas, acompanhando a evolução tecnológica e as demandas específicas de cada setor empresarial.

Para saber mais sobre gestão, consultoria, auditoria de recursos financeiros e questões tributárias, clique aqui.