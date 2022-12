Saiba como escolher uma adega de vinhos para curtir em casa

Ter uma adega em casa é o sonho de muitos enófilos para guardar a coleção de vinhos, que além de trazer um toque especial para a decoração do lar, mantém as propriedades essenciais da bebida. O móvel é ideal para acondicionar os vinhos porque se trata de um ambiente interno sem variação de temperatura, luminosidade e trepidações. Entretanto, ao escolher o modelo que melhor se adequa à necessidade e estilo do ambiente, surgem algumas dúvidas.

Iluminação, armazenamento e segurança são fundamentais para a escolha de uma adega (Divulgação Eletromóveis)

O que é uma adega?

A adega é um móvel, eletrodoméstico ou espaço destinado para armazenar e manter a temperatura ideal dos vinhos – pois essas bebidas perdem a fermentação e sabor quando expostas a mudanças bruscas de clima.

No passado, era muito comum adegas em cavas subterrâneas nas vinícolas. No entanto, podem ser totalmente adaptadas em casas e outros ambientes. Por isso, é um móvel interessante para ter na sua cozinha ou na sala de estar.

Decida como você vai guardar os vinhos e bebidas. Escolha entre as opções de adegas que apresentamos e pense em qual atende às suas necessidades de forma prática e funcional.

VEJA MAIS

Passo a passo para a escolha:

Local adequado

O primeiro passo deve começar pela escolha do local adequado. É importante optar por um ambiente longe da exposição excessiva à luminosidade e que não receba muitos impactos. A adega deve ser posicionada em um canto plano e sem trepidações, pode ser em um canto especial da sala, cozinha ou ambiente específico.

Armazenamento

Para o armazenamento, o ideal é escolher entre as opções de adegas que atendam às necessidades de forma prática e funcional. Vale observar a quantidade de líquidos a serem armazenados, o material e as opções tecnológicas para manter o sabor e temperatura.

Estrutura firme

Outra dica de ouro é quanto a estrutura, é essencial uma uma sustentação firme para armazenar os vinhos. Afinal, as garrafas são materiais mais propensos a quebrar com facilidade. Aliado a isso, é importante optar por suportes que mantenham as garrafas deitadas e com pouca movimentação.

Em Belém, a Eletromóveis dispõe variadas opções de cores e tamanhos de adegas de acordo com o estilo e necessidade do seu lar. Para saber mais, clique aqui.