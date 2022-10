Saiba como descartar o lixo hospitalar corretamente

O lixo hospitalar é o material descartado por instituições da área da saúde e o descarte incorreto desse tipo de resíduo traz perigos para a sociedade e meio ambiente, pois esses materiais possuem substâncias tóxicas.

Diante desse cenário, os materiais hospitalares devem ter um tratamento e destinação específica, diferente do que acontece com o lixo comum, já que os resíduos de hospitais, clínicas, laboratórios e necrotérios são contaminados, inflamáveis e até radioativos.

Confira, a seguir, os principais tipos de lixo hospitalar:

1. Grupo A (potencialmente infectantes): possuem agentes biológicos que apresentam risco de infecção, como bolsas de sangue contaminado;

2. Grupo B (químicos): esses resíduos têm substâncias químicas capazes de causar risco à saúde ou ao meio ambiente. Nesse grupo se encaixam os medicamentos para tratamento de câncer, reagentes para laboratório e substâncias para revelação de filmes de raio-x;

3. Grupo C (radioativos): possuem radioatividade em carga acima do padrão e não podem ser reutilizados, como exames de medicina nuclear;

4. Grupo D (comuns): trata-se de qualquer resíduo hospitalar que não tenha sido contaminado, como luvas, gesso e materiais passíveis de reciclagem;

5. Grupo E (cortantes): são os instrumentos que furam ou cortam, entre eles, bisturis, agulhas e ampolas de vidro.

Máscaras pertencem ao grupo de lixo hospitalar comum (Banco de imagem/Freepik)

Para o meio ambiente, o maior perigo está nos materiais infectados, já que quando esses resíduos entram em contato com a água ou solo, acabam contaminando a vegetação. No caso do descarte incorreto dos instrumentos perfurantes, os mais afetados são os catadores de lixo, que correm risco de contaminação.

Descarte correto

Para realizar o descarte adequado dos resíduos hospitalares, é necessário verificar a qual grupo o material pertence e, assim, realizar o descarte de maneira correta, sem prejudicar a saúde humana e o meio ambiente.

