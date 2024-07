Saiba como calcular a quantidade de churrasco e bebidas para curtir o verão

O último final de semana de julho está chegando e uma boa opção para quem não vai pegar estrada é aproveitar os dias de verão com um bom churrasco com os amigos e a família na beira de uma piscina ou até mesmo em casa. Mas para um churrasco dar certo, ele precisa ser planejado. O Atacadão traz dicas para ajudá-lo a calcular de forma correta a quantidade de carnes e bebidas para preparar um churrasco inesquecível.

Mais do que uma refeição, um churrasco é um momento especial que reúne comida boa, bate-papo, muita música e bebidas geladas e refrescantes. Tudo isso na medida certa, assim como a escolha das carnes, que também deve ser pensada de forma estratégica para evitar possíveis transtornos ou até mesmo desperdícios.

O primeiro passo para definir a quantidade média de proteínas que será consumida durante o evento é estipular a duração do evento. Em um churrasco que tem a duração de 3 a 4 horas, o consumo, em média, é de 300g de proteínas por pessoa.

A orientação é fazer a divisão de acordo com as opções que serão servidas no evento: 50 a 60g de entradas como linguiça e coração de frango e 250g de carnes, como picanha, por exemplo. Há também a opção de incluir suínos na porcentagem total de carnes.

Já para um evento de 5 a 6 horas, a quantidade de proteínas por pessoa sobgre para, em média, 500g. Desse total, a divisão pode ser feita em 100g de entradas e petiscos e 400g de carne.

Acompanhamentos

Além das carnes, um bom churrasco tem que contar com acompanhamentos deliciosos e que vão saciar os convidados. Entre os acompanhamentos mais comuns estão arroz branco, molho vinagrete, salada de batatas e farofa. Mas além desses tradicionais, uma aposta para deixar o churrasco ainda mais delicioso é investir em queijo coalho, que pode ser servido em espetinhos ou cubos, além do pão de alho.

Como calcular as bebidas

Se tem uma coisa que não pode faltar em um churrasco, além dos acompanhamentos, é claro, são as bebidas. Entre as mais pedidas para esse momento, estão as cervejas. Para calcular a quantidade correta, é importante levar em consideração que uma pessoa consome, em média, 1,4 litros de cerveja durante cerca de 4 horas. Isso corresponde a 4 latinhas de 350ml. Porém, é importante manter uma margem de segurança, adicionando uma lata extra por convidado.

Além das cervejas, é importante incluir outros tipos de bebidas, como sucos, refrigerantes, drinks refrescantes para o verão, e, claro, muita água, para manter todos hidratados.

