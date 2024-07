Saiba como agendar uma consulta no hospital Porto Dias e quais são os convênios oferecidos

Referência em tratamentos de alta complexidade, o Hospital Porto Dias se destaca por ter uma infraestrutura moderna, equipamentos de última geração e profissionais altamente capacitados. Com mais de 30 especialidades médicas, a instituição oferece agilidade em marcação de consultas e exames, além de ter convênio com diversas redes de saúde.

De acordo com Priscila Stefany Secco, coordenadora de acesso ao paciente do Porto Dias, a instituição de saúde prioriza o compromisso com a qualidade de vida dos pacientes.

Priscila Stefany Secco, coordenadora de acesso ao paciente do Porto Dias, ressalta a excelência da instituição de saúde na prestação de serviços (Arquivo pessoal)

“Nosso hospital é referência na área de traumatologia e temos várias especialidades médicas, pois cuidamos das pessoas em todas as fases da vida, sendo que o nosso diferencial é o nosso parque tecnológico, equipamentos modernos e profissionais de qualificados para atuação nas cirurgias robóticas. Além disso, contamos com a maternidade com amplo espaço e com profissionais humanizados”, destaca a coordenadora.

A seguir, confira as especialidades médicas do Porto Dias:

Acupuntura; cardiologia; cardiologia infantil; cirurgia cardíaca; cirurgia de cabeça e pescoço; cirurgia plástica; cirurgia geral; dermatologia; endocrinologia; gastroenterologia; gastro pediatra; ginecologia; hematologia; infectologia; mastologia; nefrologia; neurologia; neurocirurgia; neuropediatria; oftalmologia; oftalmo pediatra; oncologia cirúrgica; oncologia clínica; ortopedia; pediatria; pneumologia; cirurgião pediátrico; proctologia; reumatologia; urologia; cirurgia vascular.

O hospital também possui serviço de urgência e emergência 24h por dia, sete dias por semana. Além das unidades de internação e de terapia intensiva prontas para proporcionar um cuidado especializado e seguro para os pacientes.

“Também realizamos os seguintes exames: cintilografia; endoscopia; colonoscopia; raio-x; densitometria; exames cardiológicos; mamografia; pet scan; mapeamento cerebral; ressonância magnética; tomografia; transvaginal; ultrassom; biópsia; prova função pulmonar; videolaringoscopia.

É válido destacar que a instituição de saúde segue o modelo Fast-Track, que consiste em uma ferramenta de fluxo rápido de triagem e acolhimento, buscando a redução no tempo de espera entre o cadastro e o atendimento médico, com o objetivo de melhorar a experiência dos pacientes.

O Hospital Porto Dias atende diversos convênios, entre eles, Bradesco Saúde, Cassi,TRT, Assefaz e Geap. Clique aqui e saiba mais sobre os convênios.