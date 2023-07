Sacolas reutilizáveis ajudam no combate à poluição das praias durante o Verão

O mês das férias escolares chegou e esse é um período em que o número de turistas aumenta significativamente nas principais praias do estado. Durante os dias de diversão, muitos frequentadores das praias acabam descartando o lixo de forma inadequada, tornando o espaço sujo, desagradável e perigoso para quem circula pela areia, assim como para a vida marinha. O Atacadão sabe a importância de cuidar do meio ambiente e trouxe uma solução que pode ajudar, e muito, a contribuir para evitar o descarte incorreto do lixo durante as férias.

O rastro de lixo e sujeira deixados pelos banhistas que frequentam as principais praias do Pará tem causado preocupação. Isso porque o que parece inofensivo, como jogar uma simples garrafa de plástico ou vidro na areia, pode trazer sérios riscos para os banhistas e para o meio ambiente.

A contaminação por plásticos ou materiais descartados incorretamente nas areias das praias traz diversos prejuízos para a natureza, assim como aumenta os riscos de acidentes nesses espaços, principalmente envolvendo crianças.

Sacolas retornáveis

Uma dica que pode fazer toda a diferença para diminuir os impactos ambientais que podem ser causados pelo lixo é fazer a coleta dos materiais utilizados durante o passeio na praia. Com uma pequena mudança nos hábitos do dia a dia, é possível evitar o acúmulo de resíduos nas areias, assim como na água.

As sacolas retornáveis, que são aquelas que podem ser utilizadas em diversos momentos, como durante uma compra no supermercado, por exemplo, se tornam grandes aliadas no cuidado com o meio ambiente durante esse período de férias. Além de práticas e duradouras, as sacolas se tornam uma excelente opção para recolher materiais como garrafas plásticas, garrafas de vidro, embalagens de comidas, latinhas de refrigerantes, assim como outros resíduos, que foram utilizados durante o passeio ou que foram encontrados em uma caminhada pela areia.

Com uma simples atitude, você contribui para um futuro mais limpo e sustentável, ajudando o meio ambiente e a sociedade como um todo. Afinal, a praia é para uso de todos e nada melhor do que manter esse espaço limpo e bem conservado.

O Atacadão oferece diversos modelos de sacolas recicláveis, com tamanhos variados e estampas que são a cara do verão, que podem ser usadas durante as compras no supermercado, assim como para ajudar na limpeza das praias durante o período de férias. Faça a sua parte e cuide do meio ambiente!