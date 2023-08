Sabor e praticidade: biscoitos doces e salgados são boas opções de lanches rápidos

Alimentar-se de forma adequada e saudável durante a correria do dia a dia é essencial para manter uma boa nutrição e garantir o funcionamento adequado de todo o corpo. Fazer lanches durante os intervalos das atividades diárias é um fator chave tanto para a saúde quanto para a boa forma. Uma maneira de realizar essas pequenas refeições é apostar em lanches rápidos e práticos, como os biscoitos, que podem ser facilmente levados na bolsa ou na mochila. O Supermercado Preço Baixo traz dicas para inserir biscoitos doces e salgados nos lanches diários.

Com a correria da rotina, nem sempre é possível parar em algum lugar para fazer um lanche, caso bata aquela fome entre o café e o almoço ou no meio da tarde. Os biscoitos, sejam wafer, cookie, doce ou salgado, são uma excelente opção de alimento durante os intervalos do dia a dia.

Biscoitos doces e salgados

O mercado alimentício oferece uma imensa diversidade de opções de biscoitos, que atendem todos os gostos. Para quem prefere os doces, a orientação é consumir o alimento em pequenas quantidades, de forma equilibrada. Além de garantir saciedade, os biscoitos doces oferecem energia de forma rápida, o que é ideal para manter a rotina corrida.

Os biscoitos salgados, por sua vez, estão presentes na rotina da maioria dos brasileiros, desde o café da manhã até aquele lanchinho antes do jantar. De maneira geral, eles contribuem para a nutrição e equilíbrio das refeições. Além disso, proporcionam praticidade e muito sabor.

Biscoitos menos calóricos

Um biscoitinho no lanche da tarde ou no café da manhã é sempre muito bem vindo. E para quem está em processo de emagrecimento ou quer manter a dieta em dia, tem como aliar esse tipo de alimento ao plano alimentar. A dica é saber escolher os produtos. Entre as ótimas opções que o Preço Baixo oferece estão os biscoitos de arroz e os integrais.

Biscoito de arroz

Para quem quer manter a dieta em dia, mesmo durante os intervalos no trabalho, na faculdade, na academia ou até mesmo na rua, uma boa dica é apostar no biscoito de arroz. Como possui apenas 35 calorias, ele pode ser facilmente combinado com outros condimentos e alimentos que o tornam mais apetitoso.

Biscoito integral

Biscoitos integrais são ótimas opções para quem precisa fazer lanches rápidos, sem deixar a dieta de lado (André OIiveira/O Liberal)

Esse tipo de biscoito é fabricado com farinhas integrais, o que os torna mais nutritivo e rico em fibras que os biscoitos tradicionais. Os biscoitos integrais são uma excelente alternativa de snacks saudáveis para um lanchinho rápido e nutritivo. Além disso, existem diversas opções de biscoitos integrais saborizados com frutas, castanhas e chocolate. Além de serem deliciosos, trazer diversos benefícios para o organismo, já que as fibras ajudam no funcionamento do intestino.

