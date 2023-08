Risco de falta de diesel: primeiro sintoma da nova política de preços da Petrobras

Em maio deste ano, quando a Petrobras anunciou que deixaria de precificar os combustíveis com base na política de paridade com o preço do petróleo no mercado internacional, critiquei o novo método, afirmando que a alteração significava retrocesso para a Companhia e risco para o País. Agora, a intervenção estatal na empresa começa a mostrar suas consequências. Vários postos revendedores em todo o Brasil estão relatando cancelamento de pedidos de diesel pelas distribuidoras, ante uma possível falta. A restrição é mais comum em empresas de marca própria, que não possuem contrato de fornecimento exclusivo.

O motivo para este perigoso cenário é justamente a nova política de preços. Houve atuação governamental com interesse puramente midiático, afirmando que a medida traria redução de preço. Mas a promessa é falaciosa e no longo prazo havia risco de falta de produto.

Isto porque a Petrobras não é a única empresa que atua no setor, havendo empresas privadas que importam produto. No cenário atual há uma diferença artificial significativa no preço do diesel vendido pela Petrobras, que está mais barato que no mercado externo. A manutenção desta diferença não é sustentável para a empresa, que sofrerá prejuízos. Porém, o problema maior é a possibilidade de desabastecimento. Diferentemente do que foi alardeado no passado, a Petrobras não é autossuficiente na produção de combustível.

Pietro Gasparetto é advogado do Sindicombustíveis Pará e especialista em regulação e combustíveis (Divulgação)

Para que as distribuidoras consigam atender aos postos, precisam importar o que a Petrobras não consegue prover, gerando evidente distorção no mercado e ausência de produto. Afinal, qual empresa importaria produto do mercado externo, pagando preço mais caro, para revender internamente e concorrer com produtos artificialmente mais baratos? A consequência óbvia é falta de combustível, que parece estar começando pelo diesel. A situação só não é pior porque o Brasil, desassociado dos seus parceiros ocidentais, não aplicou sanções à Rússia e tem importado diesel a preços mais baratos por importadores independentes.

O risco não era imprevisível. Pelo contrário: foi objeto de alerta de vários economistas. Mesmo assim, o governo insistiu em revogar a política de paridade. Resta-nos, agora, observar como este mesmo governo vai controlar uma possível crise de desabastecimento do combustível, sem esquecer que nossa economia depende do transporte rodoviário, que sem diesel ficará paralisado.