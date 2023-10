Réveillon em Salinópolis/PA: do agito à tranquilidade para a virada do ano

Com a chegada do final de ano, muitas pessoas começam a planejar como vão celebrar o Réveillon. Seja com a família, para compartilhar momentos tranquilos, ou com os amigos, para festejar, Salinópolis/PA, é uns destinos mais procurados do estado.

Para aqueles que desejam celebrar a data em um ambiente mais tranquilo e acolhedor, Salinas oferece inúmeras opções. A Praia do Farol Velho é perfeita para famílias que buscam um ambiente seguro e relaxante. Os resorts e hotéis da região também se programam para receber os visitantes. Vanessa Belicha, que mora em Belém, passou a virada de ano na cidade o ano passado e pretende voltar este ano.

Vanessa Belicha, que mora em Belém, passou a virada de ano com a família, em Salinópolis, no ano passado (Reprodução/Arquivo Pessoal)

“Eu fui no ano passado e foi uma celebração memorável. Teve música ao vivo e um jantar muito especial em um dos restaurantes locais. O que realmente faz de Salinópolis uma escolha especial, são os resorts locais, onde minha família aproveita muito”, destaca ela, que fica hospedada no Salinas Park Resort quando vai à cidade.

Para este Réveillon, Vanessa planeja retornar à cidade praiana com sua família novamente, incluindo seu marido, os quatro filhos, sogros e avós. "Fica uma turma legal aí para aproveitar o resort e a praia", acrescentou ela.

Ela conta ainda que gosta de Salinas, como é carinhosamente chamada a cidade, por ser mais prático, pois coloca todo mundo no carro e pega estrada. "E Salinas é lindo demais, a água maravilhosa do mar, o resort que sempre ficamos é excelente e conta com atividades para as crianças, tem programação para adultos. Enfim, tudo é muito bom”, descreve ela.

Agitação

A administradora Tatiana Bahia Vinas, moradora de Belém, compartilhou suas experiências ao passar o Réveillon também na cidade. “Foi uma experiência incrível. O resort oferece uma série de atrativos, o que torna nossa estadia verdadeiramente memorável. Além disso, a facilidade de acesso e a proximidade de Belém são pontos a favor desse destino. Mas, sem dúvida, o que mais nos encantou foi a deslumbrante praia da cidade, que é um diferencial incrível”, conta ela.

Facilidade de acesso e proximidade de Belém são atrativos para Tatiana Bahia Vinas passar a virada de ano em Salinópolis (Reprodução/Arquivo Pessoal)

Sempre que ela visita Salinas, opta por ficar no Salinas Resort Premium. “Estamos planejando retornar nas próximas férias de julho e, quando se trata das festividades de Ano Novo, nossa preferência sempre foi ficar nas proximidades de Belém. Salinas continua sendo um destino que nos atrai por conta de todas as festividades”.