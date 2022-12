Réveillon AP terá programação especial com muita música e diversão para a família

A virada de ano é um momento especial. E se você ainda está em dúvida sobre onde passar o Réveillon, a dica é aproveitar a programação especial do Réveillon AP 2023. A energia e a alegria paraenses vão tomar conta da AP. O Clube prepara uma grande festa com artistas da nossa terra, além de uma convidada nacional, para receber o novo ano na sede campestre. A programação vai garantir a diversão de toda a família, com ambientes para adultos, jovens e crianças.

No palco do Deck 360º, quem vai comandar a festa é o sambista Arthur Espíndola. Além disso, o espaço vai contar com a partcipação de uma convidada especial: a cantora Luciana Mello. Já a cantora Rafaella Travassos receberá Gigi Furtado. E se você pensou que parou por aí, está muito enganado. Ainda haverá show de Gabriel Xavier e os embalos musicais do DJ Tarrika, a partir das 19h.

Diversão para todos

A Boate Aquarius vai garantir a diversão dos jovens na Balada Teen, com o DJ Dan Miller, a partir da 00h10. E a criançada também não vai ficar de fora. O Salão de Festas vai receber um Espaço Kids, todo preparado para a garotada, com tobogã, kart pedal, parque alegria, cama elástica e piscina de bolinhas.

E para que os papais e mamães fiquem mais sossegados com o bem-estar de seus bebês, o Espaço VIP será transformado em berçário. Além disso, um posto móvel do ambulatório estará de prontidão na sala ao lado do Salão de Festas.

A AP vai aproveitar esse momento de confraternização para comemorar com todos os sócios e sócias as conquistas do clube em 2022, em particular o título de melhor “Clube Social” do Brasil, premiação concedida pela Fenaclubes (Confederação de Clubes do Brasil), em novembro passado.

Café da manhã

E para começar o novo ano com o pé direito e com todo pique, a partir das 3 horas de 2023, será servido um farto café da manhã na Arena Toc Toc. Tudo para que a diversão seja garantida do início ao fim, com conforto e segurança para todos. Vem para o Réveillon da AP!