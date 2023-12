Réveillon à beira-mar: celebração com música, diversão e sofisticação

Um dos locais mais procurados para receber o novo ano, Salinópolis, mais conhecida como Salinas, se prepara para a chegada de 2024 com estilo e muita energia. Dois dos principais resorts da região, o Salinas Premium Resort e o Salinas Park Resort, estão organizando festas da virada que prometem ser inesquecíveis, com muita música boa, diversão e experiências memoráveis.

Infraestrutura

Localizados em meio à deslumbrante paisagem litorânea, o Salinas Premium Resort e o Salinas Park Resort se destacam por suas infraestruturas completas e serviços de alta qualidade. Ambos os resorts oferecem uma variedade de atividades e comodidades para garantir uma estadia de alto padrão para quem for aproveitar o Réveillon na cidade.

Para a gerente do Salinas Premium Resort, Sheila Rocha, a programação vai garantir a diversão dos hóspedes e tornar a virada de ano um momento ainda mais especial para todos.

"Estamos ansiosos para proporcionar aos nossos hóspedes uma virada de ano única e inesquecível. No Salinas Premium Resort, preparamos uma programação especial que combina a sofisticação do jantar com performances musicais que vão animar a noite”, destaca a gerente.

Salinas Premium Resort

A programação no Salinas Premium Resort terá início às 21h com um requintado jantar. Em seguida, o palco será comandado por atrações musicais ao vivo, que prometem animar a todos. Entre os artistas convidados estão o saxofonista Santi López, que encantará os presentes, a partir das 21h30. Às 23h, será a vez da Banda Ruan Lis comandar a programação. A celebração continuará com apresentação a partir 1h30, com o renomado DJ Eider Tavares assumindo o comando das pick-ups.

Salinas Park Resort

No Salinas Park Resort, a festa começará igualmente às 21h com um jantar especial. Às 21h30, DJ Eider Tavares garantirá um som animado, seguido pela apresentação da Banda Hits, às 23h. As atrações vão proporcionar uma variedade musical para todos. Às 1h30, o saxofonista Santi López trará seu talento para encerrar a noite com grande estilo.

Pacotes

As festividades de fim de ano acontecerão nos resorts Salinas Premium e Salinas Park. No entanto, os hóspedes do Salinas Exclusive Resort têm a oportunidade de adquirir pacotes para ambos os resorts, uma vez que estão todos localizados próximos uns aos outros.

"Nosso objetivo é oferecer aos hóspedes uma experiência única. Através dos pacotes, eles têm a chance de aproveitar todas as atrações da festa de Réveillon de uma maneira ainda mais especial, garantindo que essa noite seja verdadeiramente memorável”, ressalta a gerente.