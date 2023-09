Retrato de fé e devoção: Basílica Santuário de Nazaré estampa cartaz do Círio

Ele dá as boas-vindas a quem chega em boa parte dos lares paraenses. O cartaz do Círio de Nazaré é um dos elementos mais queridos dos devotos que, todos os anos, aguardam com ansiedade pelo anúncio da nova edição. Em 2023, a apresentação aconteceu no dia 31 de maio, durante celebração na Basílica Santuário de Nazaré e na Praça Santuário.

Como já é tradição, uma dupla empresta o talento para retratar e dar vida ao tema de cada edição do Círio. Esse ano, a Diretoria de Marketing da Festa de Nazaré convidou a fotógrafa Soraya Montanheiro para capturar a imagem da santinha. A ilustração é assinada pelo publicitário Guilherme Lamoglia.

“Fiquei muito feliz em poder colaborar para o Círio, festa da qual tenho tanta admiração”, conta Soraya, que é voluntária da Guarda de Nazaré, desde 2013, fotografando as peregrinações da imagem por todos os lugares onde ela vá.

Mesmo com a experiência de uma década dedicada a capturar a emoção e fé presentes em cada celebração, Soraya diz que não sabe explicar bem o misto de alegria e nervosismo por ser a responsável por tamanha missão. “Na hora lembrei do primeiro cartaz do Círio que vi na vida, em 2007, na porta de uma casa, na cidade de Soure, no Marajó. O cartaz estava desbotado pelo tempo, mas me remeteu a convicção que, apesar da ação do tempo, ali resistia e residia a fé de uma família Mariana. E é isso que gosto de retratar em meus trabalhos, a fé em Maria”, diz.

Após ter concluído o trabalho e o cartaz ser apresentado, a fotógrafa lembra que a admiração ao vê-lo gigantesco, na Praça Santuário, só não foi maior do que a timidez ao ser reconhecida por devotos da Virgem de Nazaré. “Eu entrei na loja Lírio Mimoso e uma mulher me parou e começou a elogiar o trabalho. Outras pessoas vieram falar e começaram a aplaudir. Confesso que fiquei vermelha de vergonha, mas com o coração transbordando de felicidade porque o resultado agradou a todos os devotos”.

Quem também partilha do sentimento de felicidade e orgulho em agradar milhares de pessoas é o publicitário Guilherme Lamoglia. “É extremamente gratificante para qualquer artista ver seu trabalho rodando o mundo. Já recebi fotos do cartaz colado nas portas de casas de vários estados e até em outros países. Até agora, ‘a ficha não caiu’ completamente. É muito surpreendente tudo isso”, comemora.

Para chegar ao resultado que encantou a todos, Guilherme conta que mergulhou na pesquisa por quase um mês. Buscou referências, inspiração em composições e até em cartazes antigos. “Busquei referências no cartaz de 2014 e também em detalhes da arquitetura da Basílica e da Catedral da Sé”, explica o artista gráfico. “Círio é época de renovação, de esperança, de cura. É minha época favorita do ano, quando parece que todas as pessoas da cidade fazem parte da mesma família. Poder criar para esse momento é algo que vou levar pra toda minha vida”, conclui.

VOCÊ SABIA?

Só a partir de 1984 a imagem fotográfica de Nossa Senhora passou a estampar o cartaz do Círio. Um dos cartazes mais antigos de que se tem notícia é datado de 1909, mas foi só nos anos de 1970 que este se tornou um dos principais símbolos da festividade nazarena.