Responsabilidade civil médica: entenda a importância de atuar de forma ética e legal

A responsabilidade civil médica corresponde à aplicação de medidas que obriguem um profissional da saúde a reparar dano moral ou patrimonial causado a um paciente. Estar ciente sobre os deveres e direitos é fundamental para um médico atuar com ética e dentro da legalidade. O escritório Xerfan Advocacia S/S traz orientações para que os profissionais da saúde atuem de forma legal, minimizando os riscos de possíveis processos judiciais.

"A responsabilidade civil médica vai buscar analisar e identificar a forma pela qual o profissional responde por seus supostos erros e quais eventuais consequências, deles decorrentes, poderá ser responsabilizado, e assim ter o dever de reparar", destaca o advogado associado do escritório Xerfan Advocacia S/S, Thiago Bastos.

É importante ressaltar que o profissional da saúde deve atuar de forma ética e transparente com os pacientes. "É dever de o médico agir com diligência e zelo no exercício da sua profissão, esclarecer o seu paciente sobre sua doença, tratamentos e riscos possíveis, cuidados com o seu tratamento e aconselhar a ele e a seus familiares sobre as precauções essenciais requeridas pelo seu estado de saúde", explica o advogado.

Além disso, o Código de Ética Médica estabelece que o médico deve respeitar a dignidade, a intimidade e a privacidade do paciente. Isso inclui manter sigilo sobre as informações pessoais do paciente e respeitar suas crenças e valores, sigilo o qual deve ser observado até mesmo com relação aos documentos médicos básicos e essenciais. "O descumprimento de quaisquer deveres jurídicos originários poderá, inclusive, ser classificado como erro médico", complementa Thiago Bastos.

Erro médico x erro hospitalar

Confundir erro médico e erro hospitalar é uma prática comum. Quando se trata de responsabilidade civil médica, é importante ressaltar que ela não se limita aos profissionais de saúde. Ela também se estende aos estabelecimentos hospitalares, quando verificado eventual erro.

"O erro médico é o resultado de qualquer atuação médica não intencional que gera danos à saúde ou à vida do paciente. Do ponto de vista jurídico, isso significa dizer que são necessários três elementos para que o erro médico seja caracterizado: uma conduta culposa do profissional (sem intenção), o dano ao paciente e o nexo de causalidade entre eles", explica Thiago Bastos.

Como os profissionais da saúde podem ser contratados pelo hospital, a responsabilidade do empreendimento dependerá da verificação da culpa do profissional vinculado, sua forma de contratação e atuação. Neste sentido, faz-se necessário e essencial que seja observado e identificado o dano, bem como o nexo causal, para verificar o tipo de ato e qual serviço que teria sido fornecido.

"Ao analisar erros decorrentes de atos médicos, torna-se essencial diferenciar os casos em que há vínculo de subordinação entre o médico e o estabelecimento, aos que o médico atuará de forma isolada. Neste caso, se ocorrer danos ao paciente e o erro advir exclusivamente da conduta do médico, este poderá ser isoladamente responsabilizado, entretanto, se advir apenas dos atos da gestão hospitalar ou defeitos em materiais/equipamentos, o hospital será o único responsável", afirma o advogado do escritório Xerfan Advocacia S/S.

A assessoria e consultoria jurídica ao profissional de saúde é essencial para evitar possíveis problemas jurídicos, garantindo que os profissionais de saúde foquem no que fazem de melhor, que é cuidar dos pacientes, assim como assegurar que os direitos dos profissionais sejam estritamente respeitados, promovendo uma relação de confiança essencial para a eficácia do tratamento.

"A assessoria e consultoria jurídica especializada em direito médico é uma ferramenta fundamental para os médicos que desejam proteger sua carreira e minimizar os riscos associados à sua profissão. Ao buscar esse tipo de assessoria, os médicos podem tomar decisões mais informadas, adotar medidas preventivas para evitar processos judiciais, e contar com defesa especializada em casos de litígio", finaliza o advogado associado do escritório Xerfan Advocacia S/S, Thiago Bastos.