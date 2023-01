Reinafarma: veja dicas de produtos e cuidados com a pele

Cuidar da saúde como um todo é fundamental para todos. Mas o cuidado com a pele requer atenção redobrada. Afinal, ela exige cuidados específicos e por ser uma área sensível, é importante ficar atento aos cuidados e aos produtos que devem ser ulitizados na mesma. Pensando nisso, a Reinafarma destacou algumas dicas de cuidados e produtos que você pode usar no seu dia a dia.

O primeiro passo é entender a importância de manter uma rotina de cuidados para ter uma pele saudável, hidratada e radiante, além de protegida de agressões diárias, assim como do envelhecimento precoce e o tão temido câncer de pele. Para ajudar nesse processo, é fundamental escolher produtos ideais para o seu tipo de pele, que pode ser seca, oleosa ou mista.

Produtos ideais para cuidados com a pele

A Reinafarma apresenta uma série de produtos que vão te ajudar a cuidar cada vez melhor da sua pele, além de mantê-la protegida. Todas as unidades contam com produtos que deixam a pele mais viçosa, hidratada e saudável. Confira:

Sabonete ou gel de limpeza

Manter o rosto limpo e sem impurezas no dia a dia é muito importante para manter a pele bonita e saudável. Por isso, o indicado é lavar a pele, seja do rosto ou do corpo, ao acordar com um sabonete específico para a sua pele. Lembrando que a pele do rosto é mais sensível e necessita de sabonetes específicos para o rosto. Outro ponto a ser destacado é que a pele do rosto não deve ser lavada em excesso, pois isso pode criar mais oleosidade na mesma.

Protetor solar

Quando se fala em cuidados com a pele, o que não pode faltar é protetor solar. E ao contrário do que muitos pensam, o uso desse tipo de produto não se limita apenas na hora de ir à praia ou piscina. O uso diário do protetor solar, inclusive dentro de casa, previne contra a radiação ultravioleta, envelhecimento precoce da pele, a flacidez, surgimento de rugas e linhas de expressão, alpem de manchas, pintas e sardas.

Hidratante

Criar uma rotina de hidratação da pele é fundamental para deixá-la com um aspecto mais saudável e bonito. Pensando nisso, a Reinafarma oferece uma diversidade de produtos que vão atuar na hidratação da sua pele. Quando a pele não é hidratada corretamente, ela fica mais sensível à radiação ultravioleta, o que favorece o envelhecimento precoce. E lembre-se sempre que o rosto deve ser hidratado com produtos específicos para ele.

Água termal

A água termal é uma grande aliada de quem tem a pele sensível. Com efeito calmante, ela repõe os sais minerais do corpo e ameniza irritações, inflamações e a sensibilidade da pele. Além disso, ela protege a pele das agressões do dia a dia e atua como antioxidante e refrescante.

Creme reparador para mãos e pés

A pele das mãos e dos pés também exige cuidados especiais. Inclusive, a pele desses locais específicos está entre as partes do corpo que envellhecem com mais rapidez. Pensando nisso, o ideal é manter as mãos e os pés sempre hidratados e bem cuidados. O uso de cremes reparadores ou renovadores da pele auxiliam no alívio do ressecamento e deixa as áreas mais macias, hidratadas e saudáveis.

A Reinafarma é uma farmácia completa, com uma grande variedade de produtos das melhores marcas do mercado, que vão deixar a sua pele cuidada, bonita e saudável. Vem conferir as melhores opções de cuidados para a sua pele!