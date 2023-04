Reinafarma: saiba o que é autocuidado e como aproveitar a promoção "Sexta e Sábado da Beleza"

O autocuidado é um conjunto de atividades que auxiliam a conquistar mais autonomia e a ganhar qualidade de vida no dia a dia. Manter uma rotina de cuidados é fundamental para manter a saúde do corpo e da mente em dia, além de elevar a autoestima. Afinal, não há nada melhor do que tirar um tempinho para relaxar, não é mesmo? Pensando nisso, a Reinafarma destacou alguns produtos que são essenciais para manter os cuidados com o corpo e a pele.

"Com o autocuidado diário, aumentamos a nossa autoestima, diminuímos custos com a saúde, melhoramos nossas funções físicas e mentais", ressalta a gerente da Reinafarma do Shopping Metrópole, Danielle de Castro.

Protetor solar

O uso de protetor solar é essencial para quem quer manter uma pele jovem e saudável por muito tempo. Além dos benefícios estéticos que o protetor solar proporciona, é importante destacar a importância desse produto no combate a diversas doenças de pele, como queimaduras solares, melasmas, câncer de pele, dentre outras.

Kit de limpeza facial

Muito se fala sobre rotina de skincare, mas ainda há quem tenha dúvidas sobre quais produtos usar para manter a pele limpa e hidratada, diariamente. Entre os produtos que não podem faltar para manter uma pele limpa e hidratada estão o sabonete facial,

Cosméticos naturais

Uma boa dica para manter o autocuidado no dia a dia é o uso de produtos feitos com ingredientes naturais. A Reinabio oferece uma linha completa de cosméticos naturais, como hidratantes, sabonetes líquidos e óleos corporais, para ajudar no cuidado com o corpo, diariamente. Além disso, o uso desses produtos contribuem diretamente para um mundo mais saudável, já que não possuem substâncias tóxicas em sua fórmula e nem prejudicam a saúde.

"Sexta e Sábado da Beleza"

A gente sabe que investir em cosméticos, dermocosméticos e produtos de beleza nem sempre sai barato. Por isso, pesquisar as melhores opções de produtos é fundamental na hora de fazer as compras para manter a rotina de autocuidado em dia. Outra dica é buscar locais que ofereçam bons descontos para os clientes. Um exemplo disso é a "Sexta e Sábado da Beleza" da Reinafarma, que garante promoções com descontos imperdíveis em todos os produtos de beleza da farmácia genuinamente paraense.

"O objetivo é proporcionar que todas as pessoas tenham acesso de comprar aquele produto que esteja com um valor alto, por um mais em conta, incentivando os clientes a continuarem a consumir as ofertas, gerando compras múltiplas", finaliza a gerente da Reinafarma.

Na Reinafarma você encontra diversos produtos, como itens de higiene pessoal, alguns dermocosméticos, além de vitaminas que envolvem beleza e estética, com os melhores preços da cidade.