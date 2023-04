Reinafarma oferece serviços com atendimento diferenciado; Saiba mais

Mais do que vender remédios, as farmácias se tornaram espaços que promovem saúde e bem-estar. Não é à toa que elas têm investido, cada vez mais, em serviços que garantam a qualidade de vida de seus pacientes e clientes. Um exemplo disso é a Reinafarma, que busca oferecer o que há de melhor em serviços farmacêuticos.

A rede de farmácias genuinamente paraense oferece a seus clientes uma série de serviços. Entre eles, a verificação de pressão, teste de glicemia, perfuração de lóbulo, além da aplicação de injetáveis. Tudo isso para garantir a comodidade e facilidade do paciente ter tudo o que precisa em um só ambiente.

"A finalidade é fazer com que o paciente, em um único lugar, possa comprar suas medicações, além de poder fazer o controle de pressão, glicemia e, caso necessário, aplicação de injetável", destaca o coordenador farmacêutico da Reinafarma, Alexandre Barros.

E o melhor de tudo é que a Reinafarma tem como prioridade um atendimento humanizado, proporcionando aos clientes uma experiência única, tornando-se um espaço agradável para todos.

"Esses serviços irão facilitar para que o paciente consiga fazer o controle da pressão, da glicemia e, com esses dados, levar para o médico ajudando também no tratamento. O diferencial da Reinafarma é o acolhimento do paciente, realizando a humanização, fazendo com que ele se sinta bem", complementa o coordenador da Reinafarma.