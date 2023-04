Reinafarma garante os melhores preços com promoções imperdíveis durante toda a semana

Se tem uma coisa que todo mundo gosta é comprar produtos de qualidade, com o preço super em conta. Comprar produtos em promoção, principalmente aqueles usados no dia a dia, pode fazer toda a diferença para o bolso do consumidor. Pensando nisso, a Reinafarma realiza constantes promoções em todas as lojas da rede, garantindo a manutenção da saúde de seus clientes com os melhores preços da cidade.

Na Reinafarma tem desconto todo dia. Confira:

Segunda da Saúde

Cuidar da saúde é fundamental. E toda segunda-feira, na Reinafarma, a economia é garantida, com descontos imperdíveis em produtos ortopédicos, nebulizadores, óleos, e muitos outros produtos. Você não pode perder a oportunidade de cuidar da sua saúde, com todo cuidado e economia que o seu bolso precisa.

Terça do Genérico

Se você está em busca de medicamentos genéricos bons e baratos, o melhor lugar é na Reinafarma. A Terça o Genérico oferece promoções incríveis, com descontos de até 90% nos medicamentos que você precisa para cuidar da sua saúde.

Quarta do Suplemento

Todas as quartas os suplementos disponíveis em todas as unidades da Reinafarma têm um preço especial, tudo isso para garantir que você tenha os suplementos essenciais para o seu dia a dia e com economia de verdade.

Quinta da Fralda

Quem tem criança em casa sabe o quanto a compra de fraldas acaba pesando no bolso, todos os meses. A Quinta da Fralda é uma grande aliada dos papais e mamães. Afinal, você leva para casa fraldas das melhores marcas do mercado, com os melhores preços. Aproveita para fazer o estoque com todo conforto e alegria que o seu bebê merece!

Sexta e Sábado da Beleza

Na "Sexta e Sábado da Beleza" você garante promoções com descontos imperdíveis em todos os produtos de beleza da farmácia genuinamente paraense, como itens de higiene pessoal, alguns dermocosméticos, vitaminas que envolvem beleza e estética, e muito mais.