Reinafarma: entenda a importância de escolher os produtos certos para a sua saúde bucal

Desde crianças aprendemos o quanto a higiene bucal é fundamental no nosso dia a dia. Mesmo sabendo da importância da higienização, muita gente acaba deixando o hábito de lado, o que pode trazer sérios riscos à saúde. Pensando nisso, a Reinafarma destaca alguns produtos que não podem faltar na hora de cuidar da saúde oral.

"A boa higiene bucal é essencial para manter a saúde da boca e do corpo. Ela é importante, pois ajuda a prevenir a formação de cáries dentárias, além da doença periodontal, que afeta a gengiva e pode levar a perda do dente. Uma boa higiene bucal, incluindo escovação e uso do fio dental, ajuda a reduzir as bactérias na boca e previne o mau hálito. Além disso, ajuda na estética do sorriso, prevenindo a formação de manchas e tártaro", destaca a cirurgiã-dentista, Daniela Carneiro.

Ter um sorriso bonito e saudável requer cuidados especiais. E é aí que a higiene bucal faz toda a diferença. Para isso, é importante contar com produtos que auxiliam diretamente no cuidado com o sorriso, garantindo que ele permaneça limpo e lindo por muito tempo. Confira:

Escova de dentes

Ter uma escova de dentes adequada é fundamental para garantir a limpeza dos dentes e da região bucal. A dica é optar por uma escova com cerdas macias e arredondadas para não machucar a gengiva. Além disso, é importante escolher uma escova com tamanho pequeno da cabeça, já que ela consegue alcançar melhor os lugares mais difíceis de limpar, como os últimos dentes, por exemplo.

Outra dica é fazer a troca da escova de dentes, pelo menos, a cada três meses, o quando ela apresentar sinais de desgaste. Essa dica pode parecer simples ou desnecessária, mas a troca da escova é importante, já que o produto perde a sua eficácia após o período correto de uso e, também, acaba acumulando bactérias.

A escova de dentes também precisa ser substituída após doenças como gripes, resfriados e infecções de garganta. Esse tipo de atitude evita a contaminação por microorganismos causadores do problema, que acabam ficando alojados nas cerdas da escova.

Creme dental

A escolha correta do creme dental também faz toda a diferença na higienização bucal. O ideal é escolher um produto que seja específico para suas necessidades, fazendo com que a higiene bucal ocorra de forma impecável. A dica é optar por produtos que contenham flúor, substância importante para a proteção do sorriso e prevenção do aparecimento de cáries.

Fio dental

A principal função do fio dental é retirar todas as sujeiras e restos de comida, principalmente aquelas que ficam entre os dentes, onde a escova de dentes não consegue alcançar. Ele atua para que a higienização ocorra de forma completa. Sempre que for escovar os dentes, use o fio dental.

Enxaguante bucal

O produto atua na potencialização da higiene bucal após a escovação. Como possui ativos que evitam a proliferação das bactérias, ele tem papel essencial na saúde oral. Além de tudo, evita o mau hálito. Mas é importante destacar que o enxaguante jamais deve substituir a escovação de dentes tradicional. O produto tem o papel de ajudar na higienização e não substituir qualquer outro método.

Escova ou limpador de língua

Para manter a boca saudável é importante fazer uma higienização completa. O limpador de língua é essencial para eliminar a sujeira acumulada na língua. Ele atua na prevenção de problemas bucais mais sérios, como mau hálito e cárie.

Além do uso de produtos corretos para a higienização bucal, é essencial evitar o consumo de alimentos que podem causar prejuízos à saúde dos dentes. "É importante manter uma rotina consistente de escovação e limitar o consumo de alimentos açucarados. A falta de higiene bucal adequada pode ter vários riscos para a saúde. Estudos mostram uma associação entre a saúde bucal precária e uma série de problemas de saúde sistêmicos. Por exemplo, a doença periodontal crônica tem sido associada a doenças cardíacas, diabetes, pneumonia e complicações na gravidez", finaliza a especialista.

A Reinafarma possui uma variedade de marcas e produtos essenciais para a sua higiene bucal, como escova de dentes, creme dental, fio dental, e muito mais. Aproveite e confira todas as opções que só a farmácia genuinamente paraense oferece para o cuidado de sua saúde oral.