Reinafarma destaca a importância da terapia medicamentosa no tratamento de doenças

A terapia medicamentosa ou farmacoterapia, como também é conhecida, — é uma especialidade caracterizada por processos multidisciplinares que garantem o uso adequado dos medicamentos para a prevenção ou tratamento de doenças. A Reinafarma destacou as principais informações sobre a terapia medicamentosa e a importância da mesma para a saúde dos pacientes.

O primeiro passo é entender que a terapia medicamentosa é importante no tratamento e até mesmo no controle de determinadas doenças que podem acometer o paciente. Mas antes de iniciar o tratamento, é essencial que esse paciente seja submetido a realização de monitoramento e acompanhamento médico para verificar se o medicamento está surtindo o efeito desejado.

A farmacêutica da Reinafarma, Marcelli , destaca a importância do paciente buscar orientação médica antes de dar início a um tratamento com medicamentos. "Antes de realizar qualquer terapia, entenda o porque você está tomando aquele medicamento. Faça as perguntas necessárias ao seu médico: 'devo tomá-lo quantas vezes ao dia?', 'a que horas?', seguindo sempre as orientações repassadas por ele", explica a profissional.

Além disso, um dos fatores que devem ser levados em consideração antes de tomar uma medicação é a individualidade dos pacientes. "Todo e qualquer tratamento leva em consideração os aspectos clínicos inerentes à individualidade de cada paciente. A terapia medicamentosa não deve ser utilizada de maneira indevida. Sempre temos que conscientizar a sociedade sobre a importância do uso racional de medicamentos", complementa Marcelli Prata.

A Reinafarma otimiza os custos dos medicamentos e presta serviço de orientação, o que é fundamental para o processo de atenção integral à saúde dos pacientes e garante que os mesmos tenham acesso aos medicamentos de forma correta e sem riscos à saúde.