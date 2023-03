Reinafarma: confira as melhores opções de vitaminas e suplementos para gripes e resfriados

O inverno amazônico chegou e, junto com ele, aumenta a incidência de casos de gripes e resfriados, já que os vírus que causam essas doenças se propagam com mais facilidade em climas frios e secos, ou úmidos e chuvosos. Pensando nisso, a Reinafarma separou dicas de vitaminas e suplementos que podem ajudar a manter a saúde em dia.

O primeiro passo é entender a importância de cuidar do sistema imunológico durante esse período de chuvas recorrentes, que acabam aumentando a possibilidade de contrair gripes e resfriados. Os suplementos e vitaminas são uma ótima pedida para prevenir uma infecção ou diminuir os sintomas.

Vitamina C

A vitamina C é um excelente suplemento para prevenir e tratar resfriados. Isso porque ela ajuda as células do sistema imunológico a se formar e funcionar. Ela não apenas fornece energia, ação antioxidante e anti-inflamatória, mas també atua na melhora da resposta do sistema imunológico à presença de microorganismos invasores, como o vírus causador da influenza, por exemplo.

Vitamina D

Esse tipo de vitamina está envolvida em diversos processos celulares, incluindo a regulação das células do sistema imunológico durante as infecções. Quando o organismo apresenta uma deficiência de vitamina D, o risco de prejuízo para a imunidade é muito maior. A suplementação de vitamina D pode ajudar a prevenir infecções respiratórias superiores.

Zinco

O zinco apresenta diversas funções no corpo e é con hecido por desempenhar um papel importante na imunidade, inflamação, lesão dos tecidos, pressão arterial, entre outros benefícios. O suplemento de zinco pode ser ingerida pelo organismo por meio de pastilhas, sprays nasais e géis. Ele atua como uma excelente opção de tratamento para pacientes que desejam um tempo de recuperação mais rápido e, dependendo do caso, sem o uso de antibióticos.

A Reinafarma possui diversas opções de vitaminas e suplementos para auxiliar na prevenção ou para o tratamento de gripes e resfriados. Procure a Reinafarma mais próxima de você e garanta já a proteção que o seu organismo precisa!