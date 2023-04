Reinafarma alerta sobre a importância da orientação farmacêutica

Você já deve ter consumido alguma medicação sem prescrição médica ou conhece alguém que já tenha tomado remédio sem orientação de um profissional. Essa prática é muito comum, mas esconde sérios riscos à saúde. Pensando nisso, a Reinafarma alerta sobre a importância de buscar a orientação de um profissional farmacêutico antes de fazer a aquisição de um medicamento.

O fácil acesso a medicamentos e o uso irracional desses produtos contribuem diretamente no aumento do índice de automedicação, o que aumenta a probabilidade de efeitos adversos e ainda mascaram doenças, o que pode causar um retardo no diagnóstico do paciente.

Ter a orientação de um profissional farmacêutico garante um melhor acompanhamento do tratamento e promove a prevenção de problemas de saúde, já que esses profissionais possuem conhecimento sobre os medicamentos prescritos e que serão utilizados no paciente, reduzindo os erros de medicação e reações adversas.

"A orientação farmacêutica é a fase onde o profissional deve, no primeiro momento, ouvir o que o paciente está sentindo. Em seguida, o farmacêutico deve levantar alguns questionamentos, tais como se o paciente possui alguma doença de base, como hipertensão, diabetes ou alergia a alguma medicação. Depois, dependendo da situação, poderá realizar uma atenção farmacêutica orientando alguma medicação, desde que seja Medicamento Isento de Prescrição (MIP) ou orientando o paciente a procurar um médico", destaca Alexandre Barros, coordenador farmacêutico da Reinafarma.

Riscos à saúde

Todo medicamento possui riscos, que são os efeitos colaterais. Quando tomado de forma inadequada, esses riscos são ainda maiores. E o que parece ser um alívio imediato de alguns sintomas pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. O uso incorreto de remédios pode provocar reações alérgicas, dependência, intoxicação, resistência aos remédios (como os antibióticos) e, em casos mais extremos, pode levar à morte.

"A automedicação está levando vários pacientes a terem problemas quanto ao uso inadequado de medicamentos, sem a orientação técnica de um profissional farmacêutico, na grande maioria das vezes tendo reações adversas. Em uma situação mais crítica, será necessário levar o paciente para um hospital para fazer uma lavagem gástrica e, em casos mais graves, como por exemplo um edema de glote, deverá fazer uma adrenalina pelo risco de morte. O uso demasiado ou inadequado também pode levar esse paciente a desenvolver problemas em determinados órgãos, tais como nos rins, no fígado, dentre outros", explica o coordenador.

Buscar a orientação de um profissional farmacêutico é e sempre será a melhor forma de evitar possíveis problemas à saúde. A Reinafarma conta com um time de farmacêuticos preparados para orientar os pacientes sobre o uso de medicações. Além disso, nas farmácias Reinafarma você encontra as melhores opções de medicamentos e ainda pode adquirir os seus produtos com um super desconto na "Terça do Genérico".