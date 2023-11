Região Metropolitana de Belém ganha 300 novos ônibus

Essencial para a sociedade, o transporte público coletivo permite o acesso às necessidades básicas das pessoas que precisam se deslocar diariamente. Diante da importância desse tipo de transporte, as empresas de ônibus de Belém, Ananindeua e Marituba concluíram o processo de compra de uma nova frota de 300 ônibus, de última geração, para atender às necessidades dos usuários.

O objetivo dessa aquisição é proporcionar um serviço de transporte público eficiente e de alta qualidade. É válido destacar que os novos ônibus vêm equipados com tecnologia avançada, Wi-Fi gratuito e ar-condicionado, oferecendo uma experiência mais confortável, segura e sustentável para os passageiros.

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel), essa renovação de frota, neste momento, foi em parte viabilizada com a desoneração de impostos e taxas. Contando com o apoio fundamental do Governo do Estado do Pará e da Prefeitura Municipal de Belém.

Para adquirir os novos ônibus, as empresas associadas ao Setransbel investiram cerca de R$250.000.000,00, por meio de financiamento bancário, onde cada instituição assumiu o valor de acordo com a quantidade de veículos adquiridos por ela.

A seguir, confira, as principais vantagens do novos ônibus:

- Eficiência energética: motor a diesel com a tecnologia BlueTec 6 da Mercedes-Benz, que atende aos requisitos do Euro 6 e resulta na acentuada diminuição das emissões de poluentes. São 80% de redução nas emissões de Óxido de Nitrogênio (NOx) e 50% de redução nas emissões de Material Particulado (MP), em relação aos motores de geração anterior, trazendo uma contribuição muito importante para a qualidade do ar e a preservação do meio ambiente;

- Acessibilidade: os veículos foram projetados para atender a todas as necessidades de mobilidade, com elevadores de acesso e espaços dedicados aos cadeirantes;

- Conforto: equipados com o chassi Mercedes Benz OF 1721 L que surpreende pelo conforto, estabilidade e qualidade que a suspensão pneumática oferece aos passageiros, diminuindo o nível de trepidações do chassi e reduzindo o ruído interno do veículo;

- Segurança: os ônibus serão equipados com os mais recentes sistemas de segurança, incluindo câmeras de vigilância e GPS em tempo real. A modernização da frota é parte de um plano abrangente para melhorar o transporte público e incentivar o uso de alternativas sustentáveis de mobilidade na capital paraense.

É válido ressaltar a entrega dos ônibus deve iniciar em janeiro de 2024 e deve ser finalizada até maio de 2024, já que os chassis dos ônibus serão fabricados pela empresa Mercedes Benz, no município de São Bernardo do Campo, em São Paulo.