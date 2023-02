Reflexos da pandemia ainda causam impacto no setor de transporte público

O transporte público coletivo no Brasil vem enfrentando desafios durante 30 anos, entretanto o cenário se agravou nos últimos dois anos pela pandemia de covid-19, que começou em março de 2020 com picos elevados de contaminação entre a população exigindo medidas de restrição e isolamento social.

Neste período, o setor sofreu grandes perdas de passageiros, receita, colaboradores e até mesmo redução da frota. De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) a pandemia causou um prejuízo no transporte coletivo, em âmbito nacional, de cerca de R$ 25 bilhões junto com a redução da quantidade de usuário, o que impede as empresas de realizarem mudanças e melhorias no serviço ofertado à população.

No ano de 2019, antes da pandemia, aproximadamente 905 mil usuários (média/diária) de ônibus utilizavam o serviço e durante a pandemia, a frota chegou a transportar cerca de 100 mil passageiros, em média por dia. E nos dias atuais, depois do período de pandemia, o quantitativo gira em torno de 650 mil passageiros (média por dia). Ou seja, uma redução de cerca de 90%, em média diária no total de usuários.

Os desafios para manter as operações levaram algumas empresas a fecharem as portas, foi o caso da Via Luz, São Cristóvão e São Luiz, que precisam encerrar as atividades ainda durante a pandemia. Elas não suportaram o alto custo da operação. Após três anos, as empresas ainda sentem na pele o impacto do período, principalmente em relação ao pagamento dos rodoviários, abastecimento e manutenção dos veículos.

Atualmente, os principais custos da área são com combustível e colaboradores. A despesa com pessoal está em torno de 45% e a de combustível em 40%, totalizando 85% apenas com estes dois fatores,o que dificulta o investimento em melhorias. Além do aumento de vários outros itens de operação como manutenção, pneus e etc.

A ausência de subsídios para o setor dificulta ainda mais o cenário atual, pois os empresários precisam equilibrar os altos custos sem conseguir aplicar mudanças e melhorias ao serviço.