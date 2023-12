Rede Mater Dei Saúde tem 15 trabalhos aprovados no maior congresso de saúde do Brasil

A Rede Mater Dei de Saúde, referência em atendimento e produção de conteúdo medicinal, se destacou mais uma vez no setor ao ter 15 (quinze) trabalhos aprovados no maior congresso de saúde do Brasil, o CONAHP (Congresso Nacional de Hospitais Privados). A instituição foi a única do setor privado a ter tantos trabalhos selecionados para o encontro “Sessão Pôster” do CONAHP 2023, realizado recentemente em São Paulo/SP.

Os trabalhos apresentados pela Rede Mater Dei de Saúde foram considerados inovadores e pioneiros no setor, com foco na excelência clínica, implantação de prescrição digital, integração de dados entre uma auto-gestão e saúde corporativa, prontuário eletrônico, experiência digital do paciente cirúrgico, criação de plataforma digital em saúde para pacientes e corpo clínico, utilização de Business Intelligence (BI) no gerenciamento do protocolo da Sepse, entre outros.

Participar do congresso é uma oportunidade de colocar em evidência iniciativas pioneiras (Imagem: Divulgação Rede Mater Dei)

O CONAHP é um evento que reúne lideranças do setor de saúde para discutir iniciativas voltadas para parcerias público-privadas e a estrutura do sistema de saúde, além de selecionar os melhores trabalhos científicos voltados para a área. Para a Rede Mater Dei, participar do congresso é uma oportunidade de colocar em evidência iniciativas pioneiras que contribuem para a evolução da saúde e que visam tornar o atendimento mais humanizado para o paciente, suas famílias e o corpo clínico que os atende.

Essa conquista da Rede Mater Dei de Saúde demonstra o comprometimento da instituição em estar sempre em busca de soluções inovadoras para aprimorar a qualidade dos serviços prestados aos pacientes. A implantação de tecnologias de ponta, como a prescrição digital e o prontuário eletrônico, são exemplos de como a instituição está se adaptando às demandas do mercado e oferecendo uma experiência mais eficiente e segura para seus pacientes.

Além disso, a integração de dados entre a auto-gestão e saúde corporativa é uma iniciativa importante para garantir uma abordagem mais completa e personalizada no cuidado com a saúde dos colaboradores. A Rede Mater Dei de Saúde segue sendo referência nacional.