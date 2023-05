Rede Mater Dei de Saúde promove a 1ª Semana de Excelência em Governança Clínica e Hospitalar

Discutir as melhores práticas e protocolos consolidados para a excelência assistencial e governança hospitalar eficiente e sustentável é um dos objetivos da 1ª Semana de Excelência em Governança Clínica e Hospitalar organizada pela Rede Mater Dei de Saúde, que está sendo realizada até a sexta-feira, 19.

Entre os dias 15 e 18 de maio ocorreu o 1º Workshop de Governança Clínica e Lideranças Assistenciais, em Belo Horizonte, no Hospital Mater Dei Contorno com a participação de diretores-médicos e principais lideranças assistenciais dos nove hospitais da Rede Mater Dei de Saúde.

Na ocasião, os participantes compartilharam cases de sucesso, que obtiveram resultados exemplares para o paciente com processos de otimização de recursos, sem onerar nenhum agente envolvido no cenário global de saúde.

O médico Henrique Salvador, presidente da Mater Dei, explica que as ações foram direcionadas para um modelo que integra prevenção, diagnóstico e tratamentos que promovam resultados excelentes, baseados em evidências científicas de alto padrão.

“Essa conduta, além de oferecer qualidade de serviço, contribui para a sustentabilidade da saúde suplementar. Importante ressaltar que a expertise em governança clínica aumenta as chances de cura e reduz as possibilidades de novas internações, assim como diminui o número de dias de internação hospitalar, as complicações e os efeitos adversos ao tratamento, o que onera os serviços de saúde. Essa postura traz a melhor experiência e desfecho para o paciente, mas também significa controle de desperdício e de custos, contribuindo com o sistema global da saúde e gerando um ciclo de benefícios para todos os envolvidos”, explica Dr. Henrique Salvador, presidente da Mater Dei.

Governança Clínica na Rede Mater Dei; Liderança e Gestão de Gente; Processos de qualidade e segurança; Programa de Compliance; Protocolos gerenciados; Gestão do Corpo Clínico; Comissões e Comitês; Processos Jurídicos; Comunicação; Experiência do Paciente; e Novos modelos de Remuneração também são temas abordados no evento.

A programação do dia 19 será aberta ao público com o 1° Seminário de Excelência Clínica da Rede Mater Dei, que visa apresentar à sociedade, em linguagem clara e transparente, como a excelência na governança clínica impacta diretamente na saúde e na entrega de valor.

O Seminário é um momento de ampliação do diálogo sobre a importância do atendimento de excelência, mas também sobre a sustentabilidade em saúde que deve considerar todos os atores envolvidos no cenário hospitalar para oferecer os melhores resultados para todos.

Na ocasião também ocorrerão seis ciclos de palestras científicas com os principais especialistas na área com os temas: excelência clínica em maternidade, excelência clínica em terapia intensiva, entrega de valor com o cuidado apropriado, excelência clínica na jornada cirúrgica, excelência clínica na jornada do paciente e excelência clínica nos protocolos gerenciados. O evento será das 9h às 16h30, no formato online, e as inscrições podem ser feitas aqui.