Recursos Humanos: a importância do setor para as empresas

De modo geral, toda organização deve ter um setor dedicado ao fluxo de contratação e gestão de funcionários. O departamento de Recursos Humanos (RH) tem um papel fundamental ao combinar estratégias e práticas que têm o objetivo de administrar as questões das jornadas de trabalho e potencializar o desenvolvimento de colaboradores.

A alma das organizações está nas pessoas que as integram e quando o RH realiza uma boa atuação, focando nos perfis comportamentais, gera um impacto positivo na vida pessoal e profissional dos colaboradores, motivando-os e os engajando, gerando automaticamente bons resultados para o negócio. É importante destacar que o setor de RH surgiu no início do século XX, ainda como resultado da Revolução Industrial. Esse departamento era visto como um segmento que buscava solucionar apenas algumas questões burocráticas.

Engajar equipes é uma das atribuições da área de Gestão de Pessoas nas organizações (Freepik.com)

Hoje em dia, o RH vem sendo mais valorizado e tem ganhado cada vez mais espaço nas corporações, principalmente em empresas de grande porte, com equipes maiores e mais qualificadas. A produtividade de uma companhia que tem uma perspectiva maior na gestão de RH é muito melhor quando comparada àquelas em que gestores se mostram desatentos ao setor. Da mesma maneira, é a boa gestão de Recursos Humanos que faz com que se conheçam as aptidões e vocações dos colaboradores, explorando-as da melhor forma possível.

Além disso, o setor de RH realiza diversas outras atividades na empresa. Confira abaixo algumas delas:

Recrutamento e seleção de pessoal

Assim que uma empresa sente a necessidade de inserir um profissional para executar determinada função, inicia-se o processo de recrutamento e seleção. E é no decorrer desse processo, que a equipe de RH escolhe os candidatos, aplica testes, estipula datas de entrevista e envia a proposta quando houver um selecionado.

Treinamento e desenvolvimento

Não importa o cargo, todas as novas contratações devem aprender determinadas habilidades para exercer uma função. O setor de RH é responsável por garantir que os colaboradores tenham as ferramentas e os conhecimentos fundamentais para exercerem suas atividades laborais. Os profissionais de RH também podem se especializar a fim de conquistar outras oportunidades de desenvolvimento profissional, por exemplo.

Políticas de gestão de RH

A política do RH apresenta o objetivo de estipular regras da atuação do quadro de colaboradores conforme o plano estratégico da empresa. Refere-se aos modos como a organização lida com seus funcionários e varia de acordo com a cultura organizacional. As orientações não só auxiliam os trabalhos dos envolvidos, como também fazem com que eles se sintam valorizados enquanto partes importantes da empresa. Essas políticas envolvem desde boas oportunidades de atividades até o controle de férias dos profissionais.

Engajamento dos colaboradores

O setor de Recursos Humanos determina um papel importante no engajamento e motivação dos colaboradores. Assim, abrir espaço para feedbacks, escutar reclamações e sugestões e repassar isso para os gestores da empresa é muito importante. Por isso, é preciso que o RH promova pesquisas de satisfação, eventos, entre outros. Essas são somente algumas medidas que os profissionais do setor podem colocar em prática para ter um constante engajamento com os funcionários e fazer com que eles se sintam prestativos na empresa.

Saúde e bem-estar dos funcionários

O acompanhamento da saúde dos funcionários também está entre as atribuições do RH, principalmente no que se refere a acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, causadas por atividades repetitivas, por exemplo. Na atualidade, os departamentos também têm se preocupado e dedicado atenção especial à saúde mental, com ações focando no bem-estar e diminuição do estresse.