Recicle: tudo o que você precisa saber sobre reciclagem e reutilização de resíduos

Reciclar e reutilizar resíduos é muito importante para o meio ambiente, já que esse tipo de ação desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade e auxilia na preservação de recursos naturais valiosos, como água e flora ao diminuir a necessidade de novas extrações de matérias-primas. A Recicle Soluções Ambientais atua com excelência na coleta, transporte, triagem e destinação final de resíduos.

Além disso, reciclar e reutilizar contribuem significativamente para reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários, minimizando a poluição do solo, da água e do ar, associada ao descarte inadequado de resíduos, conforme explica Danielle Marques, trainee de engenharia na Recicle Soluções Ambientais.

“Vale ressaltar que do ponto de vista econômico, o ato de reciclar não apenas economiza energia em comparação com a produção de novos materiais, mas também gera empregos em diversas etapas, desde a coleta até o processamento dos materiais reciclados, fortalecendo grandemente a economia local sobretudo de cooperativas e associações que trabalham diretamente com o manejo e venda desses materiais”, destaca Danielle Marques.

Processos de reciclagem e reutilização

O ciclo ideal da reciclagem se inicia com a separação desses materiais pelo gerador do resíduo, realizando uma triagem primária entre os materiais mais comuns, são eles: papel, plástico, metal e vidro. Após isso, esses materiais são enviados para as cooperativas e associações que realizam a triagem mais aprofundada os classificando por tipo e propriedades. Esses materiais são processados para serem transformados em matéria-prima utilizável, que é subsequentemente utilizada na fabricação de novos produtos.

Já a reutilização envolve a coleta ou aquisição de itens que podem ser utilizados novamente, como roupas, móveis, eletrônicos e utensílios em geral. Após uma inspeção e preparação para garantir a condição de uso, esses itens são redistribuídos para novos usuários ou locais onde podem ser reaproveitados.

De acordo com Danielle Marques, manter esses produtos em bom estado e prolongar sua vida útil é essencial para maximizar os benefícios da reutilização, contribuindo para a redução de resíduos e para a promoção de um consumo mais consciente.

“Um exemplo de incentivo à reutilização está atualmente nos bazares e brechós, em que roupas ou acessórios que já foram utilizados acabam retornando ao mercado, por estarem ainda em condições viáveis de uso, sendo vendidos por um valor abaixo do mercado convencional”, ressalta.

Materiais recicláveis

É válido destacar que uma ampla gama de resíduos pode ser reciclada, abrangendo os seguintes materiais: jornais; caixas; papel de escritório; revistas; garrafa pet; embalagens de produtos de limpeza e sacolas; latas de refrigerante e alimentos e vidro.

A Recicle Soluções Ambientais desempenha um papel fundamental na logística adequada de descarte de resíduos recicláveis em Belém e Região Metropolitana. Para saber mais, clique aqui.