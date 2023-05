Recicle Soluções Ambientais: entenda a importância do descarte correto de resíduos têxteis

A indústria da moda diariamente impacta a sociedade com o lançamento de novas coleções de roupas, o que tende a incentivar o consumo acelerado. Este é um processo que tem deixado marcas de degradação no meio ambiente como toneladas de resíduos têxteis que são descartados de forma irregular em aterros sanitários e lixões. Diante disso, surgem alternativas sustentáveis que preveem a redução dos impactos ambientais no mundo da moda, como a moda sustentável e soluções de descarte regular.

Em Belém, a Recicle Soluções Sustentáveis é uma empresa especializada no assunto e oferece diversos serviços para atuar na gestão irregular da indústria têxtil e também de outros segmentos.

Moda sustentável

A moda sustentável é uma vertente que se preocupa em utilizar métodos que não produzam ou minimizem os impactos ambientais gerados no processo de desenvolvimento de produtos. Ela surgiu da necessidade de repensar a conduta da sociedade, do ponto de vista ecológico.

Hoje a indústria da moda tem uma alta demanda de produção, e esse cenário tem a ver com o fast fashion (“moda rápida”, em português). O fast fashion é um padrão em que produtos são fabricados, consumidos e descartados de forma rápida. De acordo com o Sebrae, são produzidas 170 toneladas de resíduos têxteis por ano no Brasil. Desse total, 80% é destinado a lixões e aterros sanitários.

Por que as empresas devem descartar os resíduos têxteis corretamente?

Conforme alude a Lei nº 12.305/2010 o descarte incorreto de resíduos têxteis é considerado crime ambiental. Isso porque, como citado acima, ao executar o descarte incorretamente, provocamos danos que contribuem para prejuízos ao meio ambiente, como:

- Mudanças climáticas;

- Poluição química;

- Efeitos prejudiciais à saúde humana (em caso de incineração), devido às tinturas e outros químicos adicionados aos tecidos.

Confira 3 opções de como descartar os resíduos têxteis atendendo o fluxo citado acima:

Reciclagem

A mais popular e prática é a reciclagem. Os tecidos descartados corretamente, se enviados para a reciclagem, podem passar pelo processo de desfibrilação dos fios, no qual os mesmos poderão ser reutilizados como matéria-prima para novas fabricações.

Descarte ecológico de tecidos

Para aquelas indústrias e pessoas que querem realmente evitar o acúmulo de resíduo descartado de forma inadequada, há o descarte ecológico.

Neste formato, é necessário contactar com uma organização que executa este tipo de atividade, e agenda as datas e os horários para que a coletagem dos resíduos têxteis e, assim, realize corretamente o manuseio e descarte conforme dispõe a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

Logística reversa

Conforme o sistema de Logística Reversa, as empresas também são responsáveis pelo que acontece após o alcance final dos seus produtos, ou seja, pelo pós consumo.

Por isso, é comum encontrarmos medidas de algumas organizações no que se refere a logística reversa. Os pontos de coleta são um dos instrumentos mais comuns. Um exemplo disso, são lojas de departamento que possuem caixas para que os cliente deposite as roupas que não usam mais e pretendem desapegar.

E para realizar o descarte e acondicionamento correto dos resíduos, conte com a Recicle Soluções Ambientais.