Recicle destaca as vantagens de uma empresa apoiar a reciclagem

Que reciclar é uma atitude importante para o meio ambiente, isso todo mundo sabe. Mas investir em reciclagem, além de trazer benefícios ambientais, pode ser uma excelente estratégia para grandes empresas. Afinal, adotar práticas sustentáveis torna o negócio mais rentável e tem o poder de transformar a empresa, tanto do ponto de vista financeiro, quanto do social e ambiental. A Recicle Soluções Ambientais destaca os benefícios que o apoio à reciclagem pode trazer para o negócio.

A reciclagem é uma das alternativas de tratamento de resíduos mais vantajosas. Além de reduzir o consumo de recursos naturais, poupa energia e água, diminui o volume de lixo e ainda contribui direta e indiretamente na geração de emprego de milhares de pessoas.

Redução de custos

Como já falamos, a reciclagem traz uma série de ganhos quando o assunto é economia de energia. Além disso, ela ajuda a reduzir os gastos com matéria-prima, principalmente de materiais não renováveis. E não para por aí. O governo oferece diversos benefícios financeiros para empresas que investem em práticas sustentáveis, como a redução das alíquotas de Imposto sobre produtos industrializados (IPI), do Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para o financiamento da seguridade social (COFINS).

Preservação do meio ambiente

Preservar o meio ambiente é um dever de todos. Isso também cabe para o mundo dos negócios. Adotar a prática da reciclagem é fundamental para cuidar da natureza. Reciclar é necessário para a manutenção da vida, já que ajuda na redução da exploração de recursos naturais, além de diminuir a contaminação do solo, da água e do ar.

Melhora na reputação da empresa

Ter uma boa reputação é fundamental para uma empresa. Afinal, ela reflete diretamente no sucesso ou fracasso de um negócio. O cuidado com o meio ambiente tem forte influência sobre a reputação de uma empresa no mercado. Prova disso é que os consumidores têm valorizado, cada vez mais, marcas que se preocupam com a natureza e que adotam, em seu dia a dia, práticas sustentáveis.

Como adotar práticas sustentáveis

Ao contrário do que muita gente pensa, ser sustentável não exige grandes ações. É possível ser mais sustentável começando com práticas simples, que mostrem a importância do cuidado ambiental da empresa, além de agregar valor à imagem do negócio e reduzir gastos desnecessários.

Entre as principais ações que podem ser adotadas estão a instalação de postos de coleta seletiva, redução do consumo de descartáveis, uso consciente da água e da energia elétrica, descartar o lixo eletrônico de forma correta e adequada, estar em dia com as leis ambientais, e muito mais.

Além das pequenas ações que podem ser adotadas diariamente, é importante contar com uma consultoria de uma empresa especializada na área. A Recicle Soluções Ambientais oferece soluções e inovações sustentáveis, agregando valor aos seus parceiros e à sociedade, ajudar o seu negócio a se tornar referência em sustentabilidade.

Para saber mais sobre os serviços e soluções para a gestão de resíduos oferecidos pela Recicle, clique aqui.