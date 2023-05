Reciclagem e alagamentos: entenda como a iniciativa pode minimizar o problema com a empresa Recicle

A falta de saneamento e o descarte irregular de resíduos na beira de canais e esgotos ainda são frequentes em grandes cidades e causam sérios problemas ambientais e até mesmo de saúde pública, como alagamentos e doenças. Em capitais como Belém, que é cercada por rios, o problema se agrava ainda mais em decorrência das fortes chuvas. Uma alternativa para amenizar a problemática é com o incentivo da reciclagem e coleta seletiva por parte de grandes empresas e também da sociedade. Em Belém, a empresa Recicle Soluções Ambientais é referência na área e oferece serviços diferenciados que contribuem positivamente para a cidade.

Segundo o último Panorama dos Resíduos Sólidos do Brasil, em 2022, os brasileiros produziram 81,8 milhões de toneladas de resíduos nas áreas urbanas, o que representa 224 mil toneladas diárias. O relatório mostrou ainda que em todo o país, 39% do resíduo coletado (quase 30 milhões de toneladas) foram destinados a áreas inadequadas, como lixões, que seguem operando em todas as regiões. No Norte e no Nordeste, cerca de 63% dos resíduos foram parar em locais como esses.

Importância da reciclagem

A reciclagem é uma prática sustentável que visa transformar resíduos sólidos em novos produtos, reduzindo a quantidade de resíduo descartado e o impacto ambiental decorrente da produção de novos materiais. Esse processo envolve a coleta, separação, processamento e transformação dos resíduos em matérias-primas que podem ser reutilizadas na fabricação de novos produtos. Ao realizar esse processo, é possível reduzir a quantidade de resíduos que são descartados incorretamente e que obstruem os sistemas de drenagem.

Na capital paraense, a Recicle Soluções Ambientais oferece uma gama de serviços e profissionais especializados para fazer o acondicionamento, tratamento e descarte desses resíduos como:

- Recolhimento e destinação final de resíduos;

- Varrição de ruas;

- Implantação e operação de usinas de triagem e compostagem;

- Implantação e operação de aterros sanitários;

- Incineração de resíduos perigosos;

- Desobstrução de valas e bueiros;

- Capinação, podas de árvores e roçagem;

- Limpeza de feiras e eventos.

