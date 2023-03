Receitas extratarifárias são alternativas para ajudar nos custos do transporte público

Nas cidades que não adotam o subsídio para o transporte público coletivo, a tarifa pública, preço pago pelos usuários, é a principal fonte de receita para o custeio do setor, como manutenção da frota, pagamento de colaboradores, abastecimento, entre outros.

As receitas extratarifárias, fontes de recursos financeiros e que não estão ligadas de modo direto às tarifas cobradas dos usuários, são alternativas para auxiliar na receita do setor e podem ser oriundas de diferentes fontes direcionadas pelo poder público.

A taxação dos serviços por aplicativos, taxação do estacionamento nas vias públicas, pedágio de veículos privados em regiões centrais da cidade são alguns exemplos de arrecadação adicional para gerar recursos para os subsídios do transporte público.

A adoção dos recursos extratarifários se tornou ainda mais urgente após a pandemia de covid-19, que reduziu o número de passageiros no transporte público (Tarso Sarraf / O Liberal)

Os recursos ajudam no financiamento das operações e ainda melhoram a qualidade dos serviços prestados aos usuários. Além de contribuir para a redução do valor da tarifa paga pelos passageiros para tornar o transporte público coletivo mais acessível para a população. Em Belém ainda não há receitas extratarifárias e nem subsídios para a área, por isso o sistema público é subsidiado apenas pela tarifa pública, custeada somente pelo usuário.

A pandemia de covid-19, que iniciou em 2020, e as rígidas medidas de isolamento reduziram o número de usuários nos ônibus da capital paraense assim como nas demais cidades do país deixando um cenário ainda mais complicado para as empresas do setor.

E a adoção de recursos extratarifários após este período se tornou ainda mais necessária, pois a quantidade de usuários continua baixa, em torno de 30%. De acordo com informações do setor, apenas a tarifa pública vem mantendo o serviço gerando um prejuízo mensal em cerca de R$ 12 milhões.

A adoção das novas formas de financiamento já está em discussão pela área. Em agosto de 2022, o assunto foi tema do Seminário Nacional de Transporte Público, realizado pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), em São Paulo.

Na ocasião, foi discutido o estudo “Financiamento da operação dos sistemas de transporte público coletivo nas cidades brasileiras”, feito pela NTU e a Confederação Nacional do Transporte (CNT) e baseado nas experiências dos sistemas das cidades de São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR).