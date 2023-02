Rack ou painel de TV: confira as dicas da Eletromóveis

Ao decorar os ambientes da casa, é comum investir em rack ou em painel para a televisão, móveis essenciais para compor um ambiente agradável e confortável. Porém, engana-se quem pensa que esses móveis são opostos, já que é possível usá-los em conjunto e deixar o espaço super moderno e elegante. Em Belém, a Eletromóveis oferece diversas opções desses móveis.

Quem tem pouco espaço na sala de estar, por exemplo, deve analisar todo o tamanho do cômodo para não errar na escolha. O ideal é que o rack e painel tenham dimensões proporcionais ao ambiente.

Rack é um móvel atemporal, conhecido por ser prático e versátil (Divulgação/Eletromóveis)

A social media da Eletromóveis, Jamile Costa, explica que os racks são móveis baixos e servem para colocar eletrônicos e decorações. Já o painel pode ser definido como um apoio para a televisão, podendo ser um móvel composto por prateleiras, gavetas e nichos.

“O ideal é que o rack ocupe toda a sua largura. Se isso não for possível, procure preencher o espaço vazio com vasos de plantas, uma marcenaria ou algum móvel solto que harmonize com o restante do ambiente”, orienta Jamile.

No caso da painel, a melhor maneira de usá-lo é com a televisão posicionada em um local em que as pessoas não precisem levantar ou abaixar o pescoço.

Confira, a seguir, as vantagens do rack e do painel:

- Rack para a TV: clássicos e atemporais, os racks são excelentes opções para quem possui espaço e quer mais praticidade na hora de mobiliar a casa. Disponíveis em diversas cores, tamanhos e estilos, eles podem ser ideais para diversos tipos de ambientes.

- Painel para a TV: das casas espaçosas aos kitnets, o painel é a opção perfeita para qualquer ambiente, basta apenas escolher o tamanho adequado para o seu espaço. A principal vantagem desse móvel é otimização, pois por não ficar no chão, ele oferece mais amplitude e espaço funcional, permitindo que a fiação seja passada por trás dele, evitando a desarmonia na decoração.

O painel consegue esconder a fiação dos eletrônicos, mantendo o ambiente mais organizado (Banco de imagens/Freepik)

De acordo com Jamile Costa, se houver dúvida sobre qual é a melhor opção para o lar, é necessário avaliar os prós e contras do rack e do painel. E caso as dúvidas permaneçam, o ideal é optar pela versão híbrida, que une o melhor de cada um dos móveis.

Na Eletromóveis é possível encontrar diversas opções de modelos e tamanhos de racks e painéis, com um excelente custo-benefício e condições de parcelamento de até 12 vezes, sem juros.