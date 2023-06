Quadra Engenharia inova e lança empreendimento imobiliário vertical em Belém

Morar em um lugar confortável, seja casa ou apartamento, é o sonho de muitas pessoas, já que devido ao dia a dia agitado é muito importante ter o lar como refúgio. Pensando nisso, a Quadra Engenharia lançou o empreendimento Art, que oferece conforto, inovação, segurança e principalmente muito lazer aos moradores, pois possui uma quadra de beach tennis altamente moderna.

Localizado no bairro de Nazaré, em Belém, o Art é inspirado nos maiores cases de sucesso do eixo sul e sudeste, com plantas de 68 a 144 m², opções de estúdios, um quarto, dois quartos ou três quartos. Além disso, o empreendimento conta com uma fachada contemporânea, assimétrica e com um projeto de iluminação inovador.

De acordo com Leopoldo Couceiro, sócio-diretor da Quadra Engenharia, no Art os ambientes de lazer que ficam localizados na cobertura possuem área fitness com box de cross training de frente para a avenida Visconde de Souza Franco, além de dois espaços gourmets com vista para a avenida Nazaré.

“No lazer externo, um espaço gourmet com duas churrasqueiras e um equipamento de defumação para quem ama o tradicional churrasco americano. Ainda conta com spa, piscina com hidromassagem, pub e salão de festas que podem ser integrados para ampliar ainda mais a capacidade de receber os convidados com extremo conforto. E tem a quadra de beach tennis, a primeira projetada em um lançamento mobiliário em Belém”, detalha Leopoldo Couceiro.

Empreendimento vertical

Lançado em março de 2022 e com previsão de entrega para junho de 2027, o Art possui um projeto imobiliário que consiste na construção de edifícios ou prédios altos, nos quais são instaladas unidades residenciais em múltiplos andares.

Também conhecido como prédio residencial ou condomínio vertical, esse tipo de empreendimento é caracterizado pela verticalidade da construção.

“O empreendimento tem a tecnologia aliada ao uso dos espaços comuns, vagas para o carregamento de carro elétrico, varanda de transporte e vagas para os visitantes. Além de todos os serviços que a região oferece estando há poucos passos da Doca”, acrescenta Leopoldo Couceiro.

Por ter uma área com quadra de beach tennis e equipamentos modernos, o empreendimento consegue proporcionar um estilo de vida mais saudável para os moradores, possiblidade de maior interação social por meio do esporte e entretenimento, além de oferecer comodidade aos condôminos.

Quadra de beach tennis garante mais saúde e qualidade de vida para os condôminos (Divulgação/Quadra Engenharia)

A Quadra Engenharia sempre lança empreendimentos com áreas de lazer focadas no bem-estar, conforto e segurança dos moradores. Para saber mais sobre a história de sucesso da construtora e conferir as novidades, clique aqui.

