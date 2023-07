Quadra Engenharia: conheça os diferenciais sustentáveis do Quadra Garden

A preocupação com práticas sustentáveis vem crescendo cada vez mais em diversos âmbitos. Um exemplo disso é a grande procura por casas e apartamentos com diferenciais sustentáveis, que proporcionam bem-estar para o moradores sem prejudicar o meio ambiente. Esse é o caso do empreendimento Quadra Garden por Tidelli, lançado em março deste ano pela Quadra Engenharia.

Situado em uma localização privilegiada, nas proximidades da avenida Visconde de Souza Franco, em Belém, o Quadra Garden oferece uma experiência singular, onde a natureza, o requinte e a inovação se unem em harmonia, conforme explica Leopoldo Couceiro, sócio-diretor da construtora.

“No Quadra Garden pro Tidelli nós inovamos criando o selo Quadra Eco, que abrange itens voltados para a preocupação com o meio ambiente e para a sustentabilidade, com diferenciais que trazem benefícios que vão desde a comodidade de ter um triturador de resíduos orgânicos na pia da cozinha até economizar na taxa condominial com captação de energia solar para abastecer algumas áreas do empreendimento”, destaca Leopoldo.

Além do triturador de resíduos e energia solar, o empreendimento também conta com descarte seletivo de lixo, sistema de reutilização de água da chuva para abastecimento das áreas comuns, sistema automatizado de irrigação das floreiras que fazem parte da fachada do empreendimento e infraestrutura para carregamento de carros elétricos.

Esses diferenciais sustentáveis evitam o desperdício de água e incentivam o uso de carros híbridos ou elétricos, evitando a emissão de dióxido de carbono (CO2).

A seguir, confira quais áreas fazem parte do empreendimento Quadra Garden por Tidelli:

- Self storage para receber encomendas e delivery;

- Pet place e Pet care com espaços para banho, tosa e diversão para os peludinhos;

- Coworking para fazer reuniões de trabalho ou para quem precisa de um espaço reservado para estudos;

- Espaço gourmet, churrasqueiras e salão de festas para reunir amigos e familiares em momentos diversão e descontração;

- Academia super equipada com um espaço dedicado para lutas;

- Playground e brinquedoteca para a diversão da criançada;

- Piscina para refrescar adultos e crianças.

Suítes do Quadra Garden são sofisticadas e espaçosas (Divulgação/Quadra Engenharia)

Com ambientes integrados que traduzem uma forma elegante de viver, o Quadra Garden por Tidelli tem previsão de entrega para julho de 2028. O empreendimento conta com apartamentos de 135m², com duas ou três suítes e até duas vagas de garagem.

Conheça algumas áreas do Quadra Garden:

