Quadra Engenharia celebra 45 anos de história construída em bases sólidas

Há 45 anos, começava a ser construída a história da Quadra Engenharia. A construtora, fundada em 27 de julho de 1979, ergueu edifícios residenciais, comerciais, hospitais e shoppings pelo Pará com o mais alto padrão de acabamento e sofisticação em obras públicas e privadas.

Entre as conquistas celebradas no aniversário estão mais de 5 mil unidades entregues, uma equipe que reúne 1,2 mil funcionários e um faturamento anual na casa dos R$ 250 milhões.

A Quadra já entregou 28 empreendimentos de alto luxo na capital paraense, está com outros nove em fase de construção e já tem mais seis lançamentos previstos para os próximos dois anos. Além de deixar a cidade mais bonita e moderna, a Quadra movimenta a economia, gerando empregos diretos e indiretos e atraindo novas empresas e serviços para o estado.

A construtora aponta para o futuro com o Quadra Tech, selo de qualidade para tecnologias embarcadas oferecidas nos empreendimentos, desde as áreas comuns até o próprio apartamento. O Quadra Tech expande os horizontes dos moradores proporcionando mais comodidade e automatização.

Com projetos arrojados, a construtora imprime sua marca na região: a Quadra ergueu o mais luxuoso prédio do Norte, que possui uma cobertura de R$ 18 milhões. O IL Palagio, tem vista para a baía, áreas de convivência assinadas pelo Arquiteto Oscar Mikail, projeto paisagístico assinado pelo arquiteto Benedito Abbud, salão de beleza, spa, quadras de tênis, pub, piscina semiolímpica, seis vagas de garagem e, de quebra, o elevador mais rápido da região Norte. Os outros prédios também não perdem no conceito exclusividade: o Iconiq é o edifício mais alto de toda a Amazônia. Com apartamentos de 193 m², terá 41 andares e 134 metros de altura.

Responsabilidade social e sustentabilidade

A Quadra é destaque pela sua seriedade, competência, ética e profissionalismo. A empresa é comandada por três gerações da família Couceiro. Antônio Couceiro, que fundou a companhia em 27 de julho de 1979, passou o bastão para os filhos Tony Couceiro e Leopoldo Couceiro, mas ainda vai todos os dias à sede da empresa. A terceira geração tem os netos Arthur Couceiro e Felipe Couceiro em cargos de diretoria.

Cada uma das gerações foi responsável por marcos fundamentais que colaboraram para o crescimento sustentável da empresa. O pai fundou a construtora e estabeleceu uma reputação em Belém, os filhos fizeram a guinada para o foco em imóveis de superluxo e a entrada no segmento público, com construção de hospitais — que atualmente representam 30% do faturamento anual.

Já os netos estão modernizando os negócios e dando mais atenção à jornada de desenvolvimento dos colaboradores. Não é à toa que a companhia angariou o selo Great Place to Work (GPTW), tornando-se a única construtora da Amazônia detentora do certificado.

Entre as iniciativas que colocam a Quadra Engenharia como um bom lugar para trabalhar estão os treinamentos dos funcionários pelos próprios colaboradores mais experientes, que recebem hora extra para isso, além da concessão de empréstimos sem juros para os funcionários. Há plantão psicológico e um programa de alfabetização no canteiro de obras que já ajudou mais de 1,5 mil colaboradores - atitudes que demonstram que uma trajetória, para ser realmente gigante, precisa também ser humanizada.