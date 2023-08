Quadra Art alia personalidade, áreas de lazer e excelente localização

Os apartamentos são os principais imóveis procurados por quem quer morar bem, construir uma família e investir. Eles oferecem praticidade, segurança e conforto, mas ter um lugar para dormir e guardar as coisas não é mais o suficiente. Pensando nisso, a Quadra Engenharia destaca o Quadra Art como novo referencial de mercado em áreas de lazer únicas e opções de planta, com destaque em personalidade e tecnologia. O empreendimento está localizado na avenida Governador José Malcher, 840.

O Quadra Art oferece diversas opções de lazer, como área de coworking, espaço kids, piscina com hidromassagem, quadra de beach tennis, churrasqueiras com American BBQ, espaço fitness com vista panorâmica, sky lounge e cokitchen. Tudo isso em um ambiente moderno e sofisticado, que valoriza a arte e está localizado no centro da cidade.

Coworking integra hall do edifício Art (Divulgação/Quadra Engenharia)

Com opções de planta que se adaptam às diferentes necessidades dos moradores, o Quadra Art se torna um espaço versátil e funcional. Assim, é possível criar um ambiente que reflita o estilo de vida de cada um, tornando-o ainda mais aconchegante e convidativo, proporcionando aos moradores comodidade, conforto e qualidade de vida.

As áreas de lazer para crianças e as varandas gourmet são alguns dos principais atrativos que agregam valor aos imóveis de um condomínio. Eles promovem a convivência, aumentam a qualidade de vida dos moradores. Com essa comodidade, os pais podem ter a certeza de que seus filhos estão se divertindo em um ambiente seguro e controlado, sem precisar sair de casa. Além disso, as crianças têm a oportunidade de socializar, o que ajuda no desenvolvimento social e emocional.

Já a varanda gourmet é um espaço ideal para receber familiares e amigos, promovendo momentos de convivência e descontração. É um ambiente agradável e acolhedor, perfeito para celebrar aniversários, reuniões, jantares e outras ocasiões especiais mais íntimas. A varanda gourmet também valoriza o imóvel, aumentando o seu potencial de venda ou locação.

Espaço Fitness inclui box de crossfit para incentivar a prática de atividades no empreendimento (Divulgação/Quadra Engenharia)

A tecnologia presente no Quadra Art permite que os apartamentos modernos sejam mais seguros e inteligentes. Com soluções como o acesso por reconhecimento facial, as câmeras de segurança de alta definição e os modernos sistemas de som acessados via wi-fi é possível garantir tranquilidade aos moradores de forma prática e eficiente. É importante lembrar que esses não são apenas produtos com automação, mas sim, com inteligência. O que significa que eles são capazes de se adaptar positivamente às necessidades e desafios de cada situação.

O Quadra Art é composto por uma torre única com um total de 108 unidades. As tipologias disponíveis são divididas em 54 unidades de 01 ou 03 quartos, com área de 68,41m², e 54 unidades de 02 ou 04 quartos, com área de 76,29m². O número de vagas de garagem é distribuído em 14 unidades com 2 vagas determinadas e 94 unidades com 1 vaga determinada.

O edifício possui 33 pavimentos, sendo eles subsolo, térreo, pilotis 1 e 2, lazer, 27 pavimentos tipo e cobertura lazer. Cada andar possui 4 unidades residenciais. O projeto de arquitetura é assinado por Severino Marcos, enquanto o paisagismo ficou sob a responsabilidade de Márcia Lima Paisagismo. Já o projeto de interiores das áreas comuns é de autoria de Perlla et Jr. A construção é feita pela Quadra Engenharia.