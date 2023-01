Psoríase: o que é, sintomas e tratamento

Comum entre os jovens e adultos, a psoríase é uma doença autoinflamatória da pele, crônica e não contagiosa. Ela é causada pela predisposição genética, junto com fatores de comportamento ou ambientais, que provocam o aparecimento de lesões avermelhadas na pele. Couro cabeludo, mãos, unhas e pés estão entre as áreas mais afetadas pela doença.

Em alguns casos, a psoríase prejudica o corpo todo e até mesmo as articulações, causando a artrite psoriásica. A dermatologista Camilla Corrêa Neri revela que essa doença surge quando as células responsáveis pela defesa do organismo liberam substâncias inflamatórias que promovem a dilatação dos vasos sanguíneos.

“Esse processo de ataque inflamatório à pele faz com que ela responda acelerando sua proliferação, o que resulta na descamação observada nas lesões”, explica a médica que trabalha no Hospital Adventista de Belém.

A psoríase pode ser diagnosticada por meio de exame dermatológico clínico e análise de todos os sintomas do paciente. Em alguns casos, o médico pode solicitar uma biópsia de pele no local das lesões para alcançar mais exatidão no diagnóstico.

VEJA MAIS

Sintomas

Os sintomas variam de acordo com a gravidade da doença, porém os mais comuns são:

- Lesões avermelhadas com escamas secas e esbranquiçadas;

- Pele ressecada e rachada;

- Coceira, queimação e dor;

- Unhas grossas, descoladas e amareladas;

- Inchaço e rigidez nas articulações.

Tratamento

De acordo com a dermatologista Camilla Corrêa, não há cura para a psoríase, entretanto, é uma doença crônica que pode ser controlada com o tratamento adequado e, quanto mais cedo ele for iniciado, maior é a chance de controle e menor é o risco de complicações.

“Com os diversos tratamentos disponíveis, é possível controlar a doença e conseguir uma remissão longa. O paciente pode levar uma vida normal, com a pele saudável e sem lesões”, destaca.

Para alguns casos de psoríase, recomenda-se o acompanhamento de um psicólogo, já que essa doença prejudica a autoestima do paciente, devido à aparência das lesões na pele.

Prevenção

Ter uma rotina com hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e prática de atividades físicas, pode diminuir as chances de progressão da doença. Além disso, é essencial manter a pele sempre hidratada, pois desta maneira ela não fica seca e o aspecto das lesões melhora.

O Hospital Adventista de Belém conta com dermatologistas capacitados, titulados pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e preparados para avaliar com cautela cada caso de psoríase.

Além disso, a instituição oferece estrutura completa para a realização de exames de imagem e biópsia de pele. Para saber mais sobre os serviços do Hospital, clique aqui.