Projetos de assistência social impulsionam o bem-estar das famílias de Altamira

Dona de casa e mãe de quatro filhos, Raely Lima é moradora do bairro Casa Nova e passava por dificuldades financeiras. Recentemente ela viu sua realidade mudar com um apoio financeiro que tem sido um verdadeiro alento em meio às adversidades, graças ao programa "Bênção", iniciativa inovadora da Prefeitura de Altamira, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social (SEMAPS), que vem redefinindo o conceito de assistência social e proporcionando uma verdadeira mudança na vida de milhares de famílias em situação de vulnerabilidade. O programa tem como objetivo primordial garantir dignidade e oferecer suporte às famílias em necessidade, disponibilizando o valor de R$ 200 mensais para cada beneficiário.

“Eu estava precisando muito, tenho quatro filhos e estava enfrentando dificuldades. Estou emocionada, pois pensava na alimentação das minhas filhas, e isso me partia o coração. Mas, graças a Deus esse programa chegou e nos abençoou”, comemora Raely, bastante emocionada.

Para implementar o programa "Bênção", a Prefeitura de Altamira estabeleceu polos que alcançaram mais de 50 bairros na cidade, além do distrito de Castelo de Sonhos. Na primeira etapa, parte das famílias recebeu valores acima dos R$ 200, como retroativo, considerando a data de inscrição.

Daniele Trindade pulou de alegria quando olhou o saldo da conta. “Até agora estou surpresa, esperava receber R$ 200, mas recebi R$ 1.200. Para quem mora de aluguel, é gestante e mãe de dois filhos, não é fácil. Esse dinheiro veio em um momento oportuno, uma verdadeira bênção em nossas vidas. Agradeço à Prefeitura, assim como muitas famílias que estavam enfrentando muitas dificuldades”, fala a moradora do Ruc Jatobá.

Qualidade de vida

A chegada dos recursos nas contas das famílias foi motivo de grande alegria e celebração. Suelen Alves, secretária municipal de Assistência e Promoção Social (Semaps), explica que o programa "Bênção" foi pensado para proporcionar mais qualidade de vida aos altamirenses em situação de vulnerabilidade social.

“Essas famílias poderão contar com uma renda complementar. Para muitos, pode parecer pouco, mas para quem não tem, é muito”, reflete a secretária.

A caravana do Programa Bênção visitou esses centros e realizou os pagamentos nos seguintes dias:

03/07: Bairro Lama Negra – 189 famílias beneficiadas;

04/07: RUC Água Azul (Escola Ideal) – 194 famílias;

05/07: Escola João Rodriguez (Mutirão) – 204 famílias;

06/07: Escola Geraldo Emídio (Bela Vista) – 130 famílias;

07/07: Escola Getúlio Vargas (RUC Casa Nova) – 255 famílias;

08/07: Escola Rui Barbosa (RUC Laranjeiras) – 148 famílias.

Critérios para se cadastrar

Para fazer o cadastro, um dos critérios é que a família esteja inscrita no CadÚnico e tenha renda familiar mensal de até 1/4 do salário mínimo vigente (R$ 325,50). No caso de famílias que têm filhos menores, as crianças precisam estar matriculadas e frequentando a escola regularmente.

Programa "Bênção" visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade social (Divulgação/Prefeitura de Altamira)

Documentos necessários

Cópias de RG, CPF, título eleitoral e comprovante de residência. As pessoas que não tiverem condições financeiras para obter as cópias dos documentos pessoais podem se dirigir aos locais de inscrição e serão atendidas da mesma forma.

Locais para novos cadastros

CRAS I: Rua Cel. José Porfírio, 3100, bairro Esplanada do Xingu (próximo à balsa da Assurini);

CRAS II: Rua Leonício Antonio, 115, bairro Mutirão;

CRAS III: Rua Sabugueira, 215, RUC São Joaquim;

SEMAPS: Rua Acesso II, s/n, bairro Esplanada do Xingu (em frente à Top Academia).

Duração do Programa Bênção

O programa terá uma duração inicial de 12 meses, podendo ser renovado com base na disponibilidade orçamentária anual. Raimunda Nascimento, moradora do Água Azul, comemora poder contar pelos próximos meses com ajuda financeira para colocar comida na mesa.

“Estou muito feliz por ter recebido. Agradeço à Prefeitura por trazer esse programa para nós aqui. Esse dinheiro veio em boa hora”.