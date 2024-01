Projeto Gastronomia do Amanhã abre vagas para curso gratuito de culinária e cozinha no Pará

Capacitar pessoas em vulnerabilidade social, possibilitando um aumento de renda e melhor qualidade de vida é o objetivo do Gastronomia do Amanhã, um projeto realizado pelo Instituto Cultural Amazônia do Amanhã (ICAA), que abrirá doze turmas em vários municípios paraenses até o mês de abril. Serão 30 vagas por turma, totalizando 360 alunos até o final do curso. A iniciativa tem o patrocínio da Equatorial Pará, por meio da Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal.

Para este ano, o projeto vai contemplar diversos municípios paraenses, como Ananindeua, Salinópolis, Paragominas, Altamira, Marituba, Uruará, Marabá, Santarém, Itaituba, Breves, Parauapebas e Canaã dos Carajás. A primeira turma iniciou na última segunda-feira, 22, em Ananindeua. As inscrições podem ser feitas online e no local do curso, divulgados previamente nas redes sociais do projeto.

Oficinas

O projeto realizará oficinas teórico-práticas, durante uma semana, sobre cultura alimentar, baseada nos princípios da cultura alimentar amazônica, em doze municípios paraenses. No último dia de curso, os alunos se apresentam em uma feira gastronômica aberta ao público, que também terá venda de comidas, programações culturais, música e dança regionais, potencializando a economia criativa e a cultura alimentar da região, assim como seu patrimônio imaterial.

Para Shirley Macedo, aluna do curso da turma de 2021, o aprendizado acrescentou em seus conhecimentos de cozinha, o que contribuiu diretamente para o crescimento de seu negócio de pães e bolos.

“Após participar do curso, pude ampliar meus conhecimentos culinários, aprendendo a preparar pratos que antes não fazia e aplicá-los na minha loja. Aprendi a fazer recheios que, normalmente, não cogito em usar devido ao preço. Mas, no Gastronomia, aprendi a adaptar a receita com ingredientes mais em conta, sem perder o seu sabor original”, explica Shirley, que é moradora do município de Marituba.

A chef Verena Aquino, coordenadora técnica do projeto, fala sobre a experiência de ajudar as pessoas por meio da gastronomia, destacando os benefícios que o processo de aprendizagem vem oferecendo aos alunos, principalmente trazendo uma visão empreendedora.

“Organizamos tudo para que os alunos se sintam seguros e motivados a continuarem a cozinhar após o término do curso. A linguagem e as aulas são adequadas dentro do que os participantes encontram no dia a dia. Ao término das aulas, já tivemos casos de alunos que montaram seus próprios restaurantes e hoje possuem renda própria”, conclui a coordenadora.

Para Michelle Miranda, analista de Responsabilidade Social da Equatorial Pará, patrocinadora do Gastronomia do Amanhã, a iniciativa contribui para a geração de emprego e renda aos alunos em vulnerabilidade social.

“A Equatorial já patrocina o projeto há alguns anos e podemos acompanhar de perto o impacto que esse trabalho gera nas comunidades por onde passa. É um curso que proporciona autonomia, geração de renda e empoderamento aos participantes. Por isso, buscamos levar a inciativa para diversas regiões do estado. Acreditamos neste trabalho e temos certeza que muitas vidas serão transformadas”, destaca a analista.

Serviço

Gastronomia do Amanhã – Curso gratuito para pessoas em vulnerabilidade social

Onde: 12 munícipios do Pará

Quando: de 22 de janeiro a 12 de abril de 2024

Inscrições gratuitas. Mais informações no perfil do projeto nas redes sociais.