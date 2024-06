Programa ‘Fila Zero’ melhora a saúde pública do município de Pacajá

O programa "Fila Zero" da Prefeitura de Pacajá tem se destacado por seu impacto significativo na saúde pública do município. Desde seu início, o programa já realizou mais de 500 cirurgias eletivas de forma gratuita, proporcionando alívio e melhor qualidade de vida para muitos moradores.

As principais cirurgias realizadas pelo programa incluem procedimentos para catarata, vesícula, hérnia, laqueadura, períneo, vasectomia, entre outros. Com uma abordagem focada na eficiência e acessibilidade, o "Fila Zero" tem conseguido reduzir drasticamente as longas filas de espera que historicamente afetavam pacientes à espera de cirurgias eletivas.

De acordo com Bruno Danglares Araújo Souza, secretário de saúde de Pacajá, o programa foi criado em fevereiro de 2024 devido à necessidade dessas cirurgias e ao acúmulo da fila de espera, já que algumas pessoas esperavam por cirurgia há mais de dez anos.

“O ‘Fila Zero’ veio para salvar vidas e acabar com o sofrimento dessas pessoas que tanto precisam e lutam por sua saúde diante de um SUS debilitado”, ressalta Bruno Danglares.

Graças a esse esforço, a Prefeitura de Pacajá está conseguindo zerar as filas de espera, assegurando que a população receba os cuidados médicos necessários de forma rápida e gratuita. Este programa representa um passo importante na promoção da saúde e bem-estar da comunidade, demonstrando o compromisso da administração municipal com a melhoria contínua dos serviços de saúde.