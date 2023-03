Programa de Capacitação oferece cursos técnicos gratuitos em Marabá

Realizado pela Tecnored e Vale, em parceria com o SENAI, o programa Recnored Qualifica oferece 175 vagas para 05 cursos técnicos gratuitos na área industrial. Para participar é necessário ter ensino médio completo, ter 17 anos ou mais e residir em Marabá e região. Pensando na inclusão de gênero nas áreas técnicas, 50% das vagas serão destinadas às mulheres.

Os cursos ofertados são: Técnico em Metalurgia (noite); Técnico em Eletromecânica (tarde); Técnico em Eletrotécnica (noite); Técnico em Automação Industrial (noite); e Técnico em Mecânica (noite). “Acreditamos no poder da educação em mudar vidas e promover um futuro melhor para as pessoas. Com a oferta de cursos técnicos, nós, da Tecnored, buscamos preparar a população para o mercado de trabalho, com um aprendizado de qualidade”, pontua a Gerente de Pessoas & Cultura da Tecnored, Patricia Marçal.

A inscrição para todos os cursos acontece nos dias 06 e 07 de março de 2023, das 08h às 12h e das 14h às 22h, somente de forma presencial, no SENAI de Marabá (Folha 31, Setor Especial, Lote Especial, Nova Marabá). No ato da inscrição, o candidato deverá optar por apenas um curso e horário.

Para se inscrever é necessário apresentar os seguintes documentos originais e cópias: documento de Identificação, com foto; cadastro de Pessoa Física (CPF); comprovante de Escolaridade (Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar); e comprovante de Residência (conta de energia, água ou telefone). Para mais informações, acesse o edital no site: www.senaipa.org.br.