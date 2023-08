Programa BioCoop é um dos destaques no Diálogos Amazônicos

A realização do Diálogos Amazônicos fez as vozes amazônidas ecoarem pela cidade das mangueiras, em um coro harmônico, em prol de um único objetivo: a preservação da floresta amazônica e o desenvolvimento sustentável. Neste momento ímpar, o cooperativismo entrou para história com a sua participação neste evento, no domingo (06), com o acontecimento da atividade auto-organizada com os direcionamentos do Programa BioCoop, na sede do Sistema OCB/PA.

O evento foi aberto ao público, contando com a presença de autoridades como o secretário adjunto da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (SEDEME), Carlos Ledo, com a equipe da diretoria de cooperativismo, representantes do deputado estadual Fábio Freitas, representante da FRENCOOP, e parceiros atuantes no fomento do coop paraense como Nós Soluções Sustentáveis, GIZ, IFPA Castanhal, EMATER, CONAB, Symrise, UFPA e UFRA. Entretanto, os protagonistas do evento foram as quinze cooperativas executoras da sociobioeconomia, de várias regiões do estado, que marcaram presença e enriqueceram a reunião com as suas experiências.

Ao longo da manhã, os eixos e diretrizes de execução do Programa BioCoop foram apresentados de forma detalhada, com a condução da atividade nos eixos sociais e sustentáveis com diagnósticos, problemas e desafios designados pelo governo federal, que serão apresentados na Cúpula da Amazônia, aos chefes de estado da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, debatidas e levadas à COP28, no Egito, no mês de novembro.

Além da apresentação detalhada, também foi compartilhado os próximos passos de atuação como as oficinas. Outro momento importante foi quando os representantes das cooperativas presentes foram à frente e contaram suas experiências, anseios e desejos para o futuro, com respeito à floresta em pé e a garantia de renda para quem vive nela.

Ana Paula Nascimento, presidente da COEX Carajás, cooperativa extrativista de jaborandi de Paragominas, em um dos momentos de fala, frisou sobre o futuro das cooperativas com a necessidade de novas tecnologias e inclusão dos jovens e mulheres para inovar dentro das cooperativas.

“Nesses eventos, é importante trazer os diálogos abertos e transparentes porque o que a cooperativa não consegue sozinha, o Sistema OCB/PA e todos os parceiros conseguem dar todo suporte. Precisamos trazer tecnologia aliada a inovação, empoderar esse grupo para se manter nesse mercado que é competitivo”, disse a presidente.

Sempre frisado pelo superintendente do Sistema OCB/PA, Júnior Serra, a viabilidade da bioeconomia passa pelo cooperativismo e é a solução para as necessidades contemporâneas.

“Pela primeira vez, na história do cooperativismo brasileiro, estamos participando de um evento como esse, a nível nacional e internacional. Precisamos lembrar que o cooperativismo já faz a sociobioeconomia desde a sua essência, conversando com a preservação e desenvolvimento sustentável proporcionando um equilíbrio. Seremos maiores ainda em 2025 na COP30, no Pará”, disse o superintendente.

Para continuar o fomento ao cooperativismo paraense visando a COP30, a parceria com a SEDEME é de suma importância e foi fortalecida com a criação da diretoria de cooperativismo.

“A OCB/PA está totalmente lincada com o governo por meio da diretoria de cooperativismo e com o Plano Estadual da Bioeconomia do governo do estado”, afirma o Secretário Adjunto da SEDEME, Carlos Ledo.