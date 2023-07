Produtos de verão em oferta no supermercado Preço Baixo

As altas temperaturas do verão são ideais para curtir as praias, piscinas e igarapés espalhados pelo estado do Pará e antes da viagem a aquisição de alguns itens são indispensáveis para garantir a diversão com segurança e proteção.

Os cuidados com a exposição ao sol devem ser redobrados e o uso de protetor solar é indispensável. No supermercado Preço Baixo é possível encontrar opções de produtos para crianças e adultos.

A alimentação também precisa de atenção nesta época do ano principalmente com a presença das crianças. Antes da viagem dê uma passada no supermercado e prepare a lista dos pequenos. A seção do Preço Baixo conta com opções de biscoitos, salgadinhos, além do hortifruti com uma variedade de frutas para manter a alimentação equilibrada durante as férias.

O verão também combina com um bom churrasco e a rede de atacarejo oferece opções de cortes para preparar o churrasco com preços acessíveis. Os complementos para a refeição também estão disponíveis no supermercado facilitando a compra em um único local.

As bebidas não podem faltar na ida à praia e piscinas e a adega do Preço Baixo é o local mais indicado para abastecer o cooler. Na adega é possível encontrar cervejas; vodcas; gin; espumantes; vinhos tintos, brancos e rosés, entre outras. As bebidas sem álcool são essenciais nas férias para garantir a hidratação. Escolha água de coco, sucos naturais e água.

Os itens de praia como cadeiras, guarda sol, boias e outros produtos também estão com preços especiais até o final do mês para curtir todos os passeios do verão. Os produtos de beleza, por exemplo, hidratantes, desodorantes, cosméticos para cabelo fazem parte dos itens em promoção e ajudam a manter a saúde da pele e do cabelo no calor.

Além das ofertas e promoções, o supermercado Preço Baixo preparou um espaço de verão instagramável em suas unidades para receber o público. O #EspaçoVerão vai circular pelas lojas nos períodos de 14 a 20 de julho, na unidade Una; de 21 a 27 na BR e de 28 a 30 de julho na unidade Icuí. Faça sua foto e marque o Preço Baixo nas redes sociais.

Acesse o site e as redes do grupo Preço Baixo e confira as ofertas. O aplicativo também é uma opção para não perder nada e ainda fazer suas compras com comodidade.