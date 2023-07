Problemas com insônia? Reinafarma traz as melhores dicas para solucionar a sua falta de sono

Depois de um longo dia de trabalho ou estudos, não tem nada melhor do que ter uma boa noite de sono. Afinal, é durante esse momento que o organismo exerce as principais funções restauradoras do corpo, repondo energias e regulando o metabolismo, que são fatores essenciais para manter o corpo e a mente saudáveis e produtivos. Quando há uma interrupção do sono, ou a chamada insônia, alguns problemas podem surgir ao longo do caminho. A Reinafarma destaca algumas dicas que podem ajudar a solucionar a sua falta de sono.

Apresentar dificuldades para dormir em qualquer fase do sono pode trazer prejuízos à curto e longo prazo. Aprender como tratar a insônia é fundamental para evitar diversos problemas. Dormir mal ou pouco causa irritação, dores de cabeça, dores no corpo, dificuldades cognitivas, sonolência e diversas mudanças no metabolismo que podem deixar o organismo suscetível à outras doenças, como hipertensão, doenças cardiovasculares, depressão e diabete.

Como evitar a insônia

Algumas orientações podem fazer toda a diferença na hora de dormir melhor. O primeiro passo é adotar alguns hábitos durante a noite e antes de dormir, como manter o quarto escuro e silencioso, evitando uso de telas, por exemplo.

Criar uma rotina auxilia uma boa noite de sono e garante a quantidade de horas necessária de descanso. Fazer atividades relaxantes antes de dormir também podem ajudar, e muito, a melhorar a saúde do sono. Além disso, algumas substâncias como cigarro e álcool podem afetar diretamente no sono. A dica é evitar o consumo desses produtos.

Como tratar

A insônia pode ser desencadeada por diversos fatores, mas a boa notícia é que é possível acabar com esse problema. Além de adquirir comportamentos saudáveis no dia a dia, uma forma de melhorar sua qualidade de vida com ótimas noites de sono é por meio do uso de medicamentos para a insônia.

"Os medicamentos atuam trabalhando nos receptores do cérebro com a função de desacelerar o sistema nervoso. Deste modo, os medicamentos ajudam a regular o sono, fazendo com que o paciente ajuste o ciclo circadiano e tenha uma noite tranquila", destaca a farmacêutica da Reinafarma, Amanda Carolina Carvalho.

A Reinafarma oferece diversos produtos e medicamentos que podem te ajudar a ter uma rotina tranquila e de descanso do jeito que o seu corpo merece e precisa. "A Reinafarma possui uma vasta gama de medicamentos para atender os nossos clientes. Lembrando que existem medicamentos que necessitam de prescrição médica para dispensação. Trabalhamos também com suplementos que ajudam a regular os níveis de melatonina, como Sominex, Sonozzz, Melatonina Moonlight, Nervocalm, Calman, entre outros", explica a especialista.

Buscar a orientação de um médico é fundamental para garantir que o tratamento seja realizado de forma adequada, evitando o consumo de medicações por conta própria, o que também pode trazer sérios riscos à saúde, como destaca a farmacêutica da Reinafarma.



"Todo medicamento, quando administrado de forma incorreta, pode causar efeitos indesejados, como dependência, alergias, intoxicação e resistência. Por isso, somente os profissionais habilitados podem indicar o seu uso", finaliza Amanda Carvalho.