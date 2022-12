Prisma: saiba quais formatos de mídia Out Of Home são mais usados no Pará

Durante o trajeto para o trabalho, no transporte público, em shoppings ou em áreas livres, a mídia Out Of Home tem um papel importante na estratégia de divulgação dos negócios. E ao longo dos últimos anos, esse formato de comunicação ganhou uma nova roupagem, garantindo ao público mais dinamismo e interatividade. A Prisma, maior empresa de comunicação da região Norte, destacou alguns formatos de MOOH que são mais utilizados em nosso Estado e que garantem grandes resultados.

Diversos são os benefícios para quem investe em mídia out of home como um alto alcance de público, grande poder de impacto, eficiência na divulgação em massa, bom custo-benefício, e muito mais. Mas além de estar atento a todas essas vantagens, é importante investir em formatos que de fato atendam o seu público.

Formatos mais usados no Pará

Outdoors

Entre os mais comuns utilizados em nosso estado estão os tradicionais outdoors. Basta passar por uma via movimentada, principalmente nas vias de entrada e saída da capital paraense, para se deparar com esse tipo de ferramenta de comunicação. Apesar de ser muito comum, é importante entender que a lista de formatos MOOH é muito variada e atende todos os tipos de negócios.

Anúncios iluminados

Os anúncios iluminados são ótimas opções para quem quer dar destaque à marca em vias movimentadas. Além disso, esse formato garante alto alcance tanto de dia quanto de noite (Reprodução/Prisma)

Outro formato bem tradicional e que traz excelentes resultados para as marcas são os anúncios iluminados, que podem ser pôsteres ou outdoor, que são destacados por uma luz frontal ou traseira (frontlight ou backlight). Esse tipo de ferramenta é ideal para divulgação de negócios noturnos como bares, boates, restaurantes, farmácias, entre outros.

Outdoor digitais

Esse formato se tornou um dos mais queridinhos em nosso estado, principalmente em Belém. Os painéis digitais apresentam uma programação de anúncios em vídeos e animações que são trocados de segundos em segundos. A ferramenta é bem atrativa aos olhos, principalmente em locais estratégicos, onde há um fluxo mais intenso de veículos e a atenção do público se volta para as telas.

Busdoor

Quando a gente circula pela cidade, é possível ver diversos anúncios e divulgações na traseira dos ônibus. Por ser um material considerado mais barato e acessível, muitas empresas e marcas optam por esse tipo de formato para divulgar serviços e produtos, garantindo um maior alcance para os negócios.

A Prisma acredita no valor do conteúdo relevante, criativo, de qualidade, que informa, diverte, educa e transforma a vida da audiência. Não é à toa que a empresa vem se consolidando como o maior veículo Out Of Home da região Norte e é referência nacional no setor. Quer investir em MOOH? Fale com a Prisma!